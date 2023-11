Morta la carceriera di Silvia Melis 

Zia Grà da tutti era conosciuta per essere stata la carceriera di Silvia Melis nel “buco nero”, quella stanza nella casa di via Trento 19 a Nuoro tappezzata con i pannelli fonoassorbenti per l’edilizia, dove la donna di Tortolì, rapita nel febbraio del 1997, passò 81 giorni della sua prigionia durata complessivamente nove mesi. Ieri Grazia Marine, orgolese condannata con pena definitiva a 25 anni e sei mesi di reclusione per il sequestro Melis, è morta all'età di 86 anni, all'ospedale San Francesco di Nuoro dove era ricoverata.

I domiciliari

Zia Grà era malata da tempo e nel 2 013, dopo sette anni di detenzione nel carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros, proprio per i suoi problemi di salute era stata scarcerata e sottoposta agli arresti domiciliari nella sua casa di Orgosolo. Ieri la morte. La donna, madre di 10 figli, era rimasta tre volte vedova. L'ultimo marito, Ziu Tuseddu, è morto nella sua casa di Nuoro, la stessa, in cui secondo i giudici veniva tenuta prigioniera Silvia Melis.

Il buco nero

A consentire di arrivare a zia Grà, e tutti i covi dove la banda orgolese tenne l’ostaggio, i ricordi e gli indizi forniti dalla Melis agli inquirenti. La vittima dimostrò una memoria prodigiosa. Come quando raccontò che le campane che scandivano le sue giornate nel buco nero, la peggiore delle prigioni, erano sfalsate dopo l’entrata in vigore dell’orario legale. Quella campane erano della chiesa di San Giuseppe in via Trieste. Grazie a quell’elemento viene individuata la casa di via Trento 19 a Nuoro dove viveva Grazia Marine.

L’ostaggio poi aveva riferito al processo che durante la prigionia in quell'appartamento di Nuoro, quando qualcuno entrava nell'abitazione, chiamava la donna zia Grà. A certificare la permanenza dell’ostaggio a casa Marine, una testimone che la notte del 5 giugno 1997 vide il trasferimento dell’ostaggio, una donna incappucciata fra tre uomini. Uno dei tanti elementi che hanno determinato la sua condanna, insieme a quella del figlio primogenito Antonio Maria Marine, e di Pasqualino Rubanu, questi ultimi rispettivamente a 30 e a 26 anni di carcere. Dopo l’individuazione del buco nero, si individuano gli altri covi utilizzati dalla banda, la casa delle spine (vicino ai terreni di zia Grazia a Su Grumene) e il cielo stellato.

Il sequestro

Silvia Melis viene rapita il 19 febbraio 1997 quando la giovane consulente del lavoro alle 21 torna a casa in macchina. Sul sedile posteriore dorme il figlio di 5 anni. La donna entra nel garage della sua casa di Tortolì ma, prima che il cancello si richiuda, una 164 amaranto lo blocca. La donna viene portata via, mentre il figlioletto continua a dormire. La libertà arriva l’11 novembre, dopo nove mesi di prigionia: una macchina della polizia la trova sulla strada che da Nuoro conduce ad Orgosolo. Lei la blocca e dice: «Sono Silvia, sono scappata». Il giorno dopo lì vicino i carabinieri trovano l’ultima prigione, una tenda nella valle di Locoe.

