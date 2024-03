Morta la Br Balzerani Chiuse con le armi ma non si pentì mai 

Roma. Mai pentita, mai dissociata ma neanche irriducibile. Barbara Balzerani, morta a 75 anni, percorse tutta la parabola delle Brigate Rosse. Aderì nel 1975, scalando in dieci anni tutte le posizioni fino a diventare una dirigente del terrore. Fu una delle ultime Br ad essere arrestata e non sconfessò mai il suo percorso costellato dalle azioni più atroci, dal delitto Moro al sequestro Dozier. Ma dalla seconda metà degli anni ’80 iniziò un percorso di critica che la portò, nel 1993, a rammaricarsi pubblicamente per i tanti colpiti «nei loro affetti» dalla violenza dei terroristi. Dopo aver dichiarato conclusa l’esperienza della lotta armata in Italia, «considerati i cambiamenti della società», nel 2003 non riconobbe una continuità con le Nuove Br di Nadia Desdemona Lioce, definendo la scelta delle armi «improponibile nel contesto odierno». Balzerani, nata a Colleferro nel 1949, ultima di cinque figli di un autista di bus, cominciò a frequentare la sinistra extraparlamentare nella seconda metà degli anni 70, quando studiava filosofia a Roma. Nel 1975 da Potere Operaio il salto alla lotta armata delle Br e alla clandestinità. Dirigente della colonna romana, prese parte nel 1978 al sequestro Moro: con Moretti occupò la base di via Gradoli, erano entrambi assenti quando il 18 aprile i pompieri entrarono nell’appartamento a causa di una perdita d’acqua. Moretti fu catturato nel 1981, lei cercò di tenere in piedi le Br minate da arresti e divisioni ma nel 1985 venne bloccata ad Ostia: dalla borsa spuntava una calibro 9.

Iniziò allora il lungo cammino verso una visione critica di quegli anni non sempre apprezzato, come quando riferendosi al sequestro Moro parlò «del mestiere della vittima» che «ha il monopolio della parola». Ottenne la libertà condizionale nel 2006 e quella definitiva nel 2011, passò l’ultimo decennio di vita come impiegata in una cooperativa e autrice di numerosi romanzi, anche con accenni autobiografici.

