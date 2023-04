Morta in ospedale la novantenne di Oliena ferita nell’incidente 

Non ce l’ha fatta la pensionata di Oliena rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale di venerdì sera, alla periferia del paese. Raimonda Congiu, 89 anni, è morta poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco dove i medici hanno tentato in tutti i modi possibili di rianimarla. Ma non c’è stato purtroppo nulla da fare per l’anziana donna che aveva riportato lesioni gravissime nello scontro tra l’utilitaria condotta dalla figlia, rimasta ferita, e un carro attrezzi. La pensionata era stata accompagnata in codice rosso al San Francesco dall’ambulanza del 118.

In ospedale è stata ricoverata anche la figlia, Antonella Fadda, al volante della Panda che venerdì, intorno alle 19 di venerdì, ha impattato frontalmente contro il carro attrezzi condotto da Mario Maricosu, rimasto illeso.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Galiani e la strada che conduce a Dorgali, vicino a un bar. In quel tratto, abbastanza pericoloso, l’autista dell’utilitaria avrebbe perso il controllo del mezzo andando a cozzare con il carro attrezzi in arrivo proprio in quel momento. L’impatto è stato violento, particolarmente per la passeggera, seduta accanto alla figlia. L’anziana donna è stata subito soccorsa. La corsa verso l’ospedale, però, si è rivelata inutile.

La salma ora è sotto sequestro su disposizione della Procura di Nuoro. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA