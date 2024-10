Morta in ospedale, i familiari presentano una formale denuncia 

«Le difficoltà attraversate da Elisabetta e questa prematura scomparsa hanno addolorato tutta la comunità e lasciano nei suoi cari e nelle persone a lei vicina un forte sgomento. Siamo tutti vicini a loro». Con queste parole il sindaco di Serramanna Gabriele Littera si fa portavoce dell’intero paese, che il giorno dopo la notizia della prematura scomparsa di Elisabetta Montis si stringe alla famiglia della donna. Nella mattinata di ieri, presso la caserma dei Carabinieri di Corso Repubblica, è stata presentata formale denuncia da parte della famiglia che chiede venga fatta chiarezza sulle cause del decesso. Denuncia inoltrata alla Procura di Cagliari.

Dopo il disperato appello lanciato sui social dalla madre Olivia Pilia, che chiedeva il trasferimento della figlia in una struttura più attrezzata, la donna è spirata all’1:50 di mercoledì nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Gavino, dove era ricoverata da 3 mesi e 10 giorni, sembra a causa di una setticemia provocata dall’infezione dovuta alla frattura del femore non immediatamente individuata, dopo una caduta accidentale in casa.

La salma si trova nell’obitorio in attesa dell’autopsia, che verrà effettuata da un medico legale. La famiglia ha affidato referti e documentazione ai propri avvocati e per il momento preferisce attendere l’esito dell’autopsia e delle relative iindagini, scegliendo di mantenere il massimo riserbo.

