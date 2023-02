Morta in ospedale: assolti 

Le 13 sono passate da una manciata di minuti. Dopo una camera di consiglio durata quasi due ore, il giudice Giacomo Ferrando fa appena in tempo a pronunciare, in nome del popolo italiano, la parola «assolve», senza terminare la formula di rito, che la sorella di Francesca Debuggias non aspetta oltre. Abbandona l’aula al quarto piano del Tribunale di Nuoro, e «impreca» per l’assoluzione dei due medici che erano accusati di negligenza per la morte della 23enne nuorese avvenuta nel 2017 al San Francesco di Nuoro. Subito dopo è seguita dai fratelli, che lasciano il Tribunale in silenzio. Reazione comprensibile e figlia di un dolore che a quasi sei anni da quella tragedia non ha trovato un perché. Il medico del Pronto soccorso Teresa Orani, e l’operatore della centrale del 118 Sandro Arminu, che assegnò alla donna un codice verde di accesso al Pronto soccorso, ha detto il Tribunale, non sono responsabili di quella morte. Fecero tutto secondo le linee giuda.

Nessun ritardo

Non ci fu alcun ritardo nei soccorsi e soprattutto nei protocolli e nei tempi per le terapie somministrate a Francesca Debuggias, la giovane di 23 anni arrivata la notte a cavallo tra il 18 il 19 luglio del 2017 all’ospedale San Francesco con un ictus in atto, e morta poche ore dopo. Nessun ritardo e quindi nessuna colpa per i medici che la presero in cura. Una fatalità, per un evento raro. A stabilirlo ieri mattina il giudice del Tribunale di Nuoro che nel giudizio abbreviato, ha assolto «perché il fatto non sussiste» il medico del Pronto soccorso (difesa da Lorenzo Soro) che la ebbe in cura, e l’operatore della centrale del 118 (difeso da Bastiano Chironi) che assegnò alla donna un codice verde di accesso al Pronto soccorso.

I familiari avevano sempre sostenuto che l’ictus non venne diagnosticato in tempo. Che non fu rivelato uno dei segnali distintivi dell’ictus in atto, lo sguardo deviato, segnalato già dalla telefonata di soccorso fatta dal ragazzo della donna.

No all’archiviazione