Morta in mare a 10 anni, due indagati 

La Procura della Repubblica di Lanusei ha chiuso le indagini sulla morte di Annalaura Pilia, la bimba di 10 anni annegata nelle acque antistanti il porto di Arbatax l’8 agosto 2024.

La tragedia avvenne sotto gli occhi di altri cinque bambini, fra gli 8 e gli 11 anni. Indagati per omicidio colposo l’allora presidente del Circolo nautico Arbatax, Raffaele Andrea Balzano (noto Lucio), 67 anni, di Tortolì, e Inaki Aitor Gurmindo (27), aspirante istruttore di origini argentine che, in quel drammatico pomeriggio, era in servizio per conto dell’associazione sebbene fosse privo dei titoli adeguati.

L’udienza preliminare davanti alla gup, Paola Massidda, è stata fissata per il prossimo 25 febbraio: in quell’occasione la giudice dovrà esprimersi sulla richiesta di rinvio a giudizio dei due indagati formulata dalla sostituta procuratrice e titolare dell’inchiesta, Giovanna Morra. A entrambi la Procura contesta il reato di omicidio colposo.

La ricostruzione

Secondo la pm, Balzano e Gurmindo sarebbero responsabili delle violazioni sulle norme che disciplinano l’attività velica. La loro colpa, per la titolare del fascicolo, è consistita in «negligenza, imprudenza e imperizia» e, in particolare, nella «violazione della normativa della scuola di vela poiché l’esercitazione, nella fase pratica in mare, prevedeva la presenza obbligatoria di un istruttore abilitato dalla Federazione».

La contestazione

In quella circostanza, come emerge dalle indagini appena concluse, Balzano (unico istruttore abilitato del Circolo e al momento dei fatti assente) aveva delegato Gurmindo, originario di Buenos Aires, aspirante allievo istruttore, il quale «esercitava i compiti a egli assegnati senza averne titolo e in violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva nonché nell’aver consentito l’effettuazione della manovra “scuffia” trovandosi a distanza rispetto al punto in cui veniva eseguita e pertanto non avvedendosi nell’immediatezza dell’evento occorso».

Verso il processo

Annalaura era caduta in acqua dopo che il suo optimist, il monoscafo dotato di una singola vela, si era ribaltato. La piccola atleta, sulla base delle ricostruzioni investigative, era rimasta sommersa in acqua e non era riuscita a riemergere a causa di una parte di capelli incastrati in un bozzello della barca su cui si trovava. Dai risultati dell’autopsia è stato accertato che la piccola è morta per insufficienza respiratoria acuta conseguente ad asfissia da annegamento. Sono assistiti dagli avvocati di fiducia Maurizio Corda (Balzano) e Marco Pistis (Gurmindo). Sarà Marco Pilia a tutelare i familiari di Annalaura: il padre Bruno, medico ed ex presidente della Provincia Ogliastra, e i fratelli Renato (avvocato e assessore comunale di Lanusei), Massimo e Gianluca.

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