Morta in ambulatorio dopo l’iniezione: l’addio del paese 

Commozione ieri pomeriggio nella chiesa di Sant’Isidoro a Sinnai per i funerali di Paola Pusceddu, la 65enne morta venerdì in un ambulatorio del paese dopo la somministrazione di un antibiotico con un’iniezione. Il parroco don Sandro Piludu ha celebrato il rito funebre nella chiesa gremita di familiari, parrocchiani, amici di famiglia della donna, interpretando il vangelo di Luca, esprimendo parole di conforto per la famiglia, colpita da un dolore così improvviso, inaspettato, e invitando tutti a ricordare la signora Paola nella preghiera.

Una tragedia che ha scosso il paese. Venerdì nella tarda mattinata Paola Pusceddu si è recata nell’ambulatorio del medico di famiglia: avvertiva un pò di tosse. Il dottore le ha praticato un antibiotico ma lei si è immediatamente sentita male ed è morta in pochi secondi: inutili tutti i disperati tentativi di soccorrerla. Sono in corso le indagini coordinate dal pm Andrea Vacca e affidate alla Polizia locale di Sinnai per ricostruire l’accaduto. Sabato è stata disposta l’autopsia dal medico legale Alberto Chighine dell’Università di Cagliari così come disposto dalla procura. Ieri il funerale. ( red. prov. )

RIPRODUZIONE RISERVATA