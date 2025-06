Morta dopo un’iniezione, medico indagato 

L’autopsia disposta dal pubblico ministero Andrea Vacca non ha dato ancora una spiegazione sulla morte di Paola Pusceddu, la donna di 65 anni deceduta venerdì in un ambulatorio di via Trieste a Sinnai. Saranno necessari gli esami istologici per capire cosa abbia causato il malore fatale, esploso pochi istanti dopo aver ricevuto una iniezione di antibiotico effettuata dal medico Marco Planta per una bronchite. L’ipotesi più probabile, a questo punto, è che la donna sia stata colpita da uno shock anafilattico.

La Procura

Proprio come atto a garanzia dello stesso medico che ha somministrato il farmaco, il pubblico ministero Andrea Vacca lo ha iscritto nel registro degli indagato – con l’ipotesi di omicidio colposo – così da consentirgli di poter prendere parte con un proprio consulente all’autopsia che la Procura ha affidato al medico legale Alberto Chighine dell’Università di Cagliari. Il dottor Planta ha indicato come propri difensori gli avvocati Francesco Marongiu e Vincenzo Pinna, e nominato il medico legale Giampaolo Maietta che nella tarda mattinata di ieri ha così potuto partecipare all’autopsia, ritenuto un accertamento tecnico irripetibile.

L’esame sul corpo della donna non sarebbe stato al momento sufficiente a dare risposte ai quesiti posti dal magistrato sulle cause del decesso, dunque saranno necessari gli ulteriori accertamenti istologici sui campioni prelevati: ad occuparsene sarà l’Istituto di Medicina legale del Brotzu. Nel frattempo la salma, forse già dalle prossime ore, sarà nuovamente messa a disposizione della famiglia per i funerali.

Nell’ambulatorio

La ricostruzione di quanto accaduto, al momento, farebbe pensare ad una tragica fatalità: uno shock anafilattico, reazione improvvisa e letale al farmaco somministrato. Paola Pusceddu si sarebbe recata in ambulatorio per una visita perché da qualche giorno avrebbe sofferto di problemi respiratori. Il medico di famiglia, Marco Planta, dopo la visita le ha somministrato un comune antibiotico, indicato per quel tipo di problema. Nel giro di pochi istanti sarebbe arrivata la crisi da reazione, rendendo inutile ogni tentativo di soccorso e rianimazione. Lo specialista di base ha utilizzato anche il defibrillatore portato dal comandante della Polizia locale, capitano Giuseppe Fiori, ma è stato purtroppo tutto inutile.

L’inchiesta

Comprensibile il clima drammatico vissuto nell’ambulatorio. Dopo la segnalazione dei vigili urbani al magistrato di turno in Procura, il pubblico ministero Andrea Vacca ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per disporre l’autopsia.

Per il momento, bisogna chiarirlo, nulla fa pensare ad una qualsiasi responsabilità - anche minima - del medico di famiglia che avrebbe fatto tutto quello che viene indicato in casi come questo, ma è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati solo come atto a sua garanzia per consentirgli prendere parte all’autopsia con un proprio esperto. La notizia della tragedia ha suscitando grande cordoglio a Sinnai.



