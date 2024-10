Morta dopo un intervento banale: sì all’autopsia 

Sarà il medico legale Salvatore Lorenzoni ad effettuare l’autopsia sul corpo di Ann Lauwers, l’istruttrice di nuoto di 59 anni deceduta dopo un intervento chirurgico nell’ospedale di Tempio. Il pm Mauro Lavra ha impresso una accelerazione alle indagini disponendo anche ulteriori acquisizioni di documenti. L’incarico per l’autopsia sarà affodato lunedì, stando a indiscrezioni per ora il fascicolo per il reato di omicidio colposo è a carico di ignoti. Ann Lauwers, residente a Valledoria e nota per la sua attività sportiva in tutto il nord Sardegna, era rimasta vittima di un incidente sul lavoro e aveva riportato una frattura scomposta della tibia. La Procura di Tempio sta verificando alcune circostanze e, due in particolare, sono al centro delle indagini. Intanto gli investigatori stanno accertando se la donna sia stata rimandata a casa dopo una prima visita nel Pronto Soccorso di Tempio. Inoltre sono in corso verifiche sulle modalità della preparazione dell’intervento chirurgico (per la frattura) dopo il secondo accesso in Pronto Soccorso. Gli avvocati della famiglia Lauwers, Monica Liguori e Alessio Cerrutti, non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. La Asl aveva disposto l’autopsia clinica, che, dopo le decisioni del pm, non sarà effettuata.

