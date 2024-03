Morta dopo l’intervento, il cordoglio del paese  

Solare, dolce e sorridente, soprattutto quando raccontava la storia del Sinis. Cabras ieri ha perso la 49enne Carla Matta, guida turistica. Dopo quattro giorni da un delicato intervento chirurgico all’addome, necessario per affrontare i suoi problemi di salute, è deceduta all’ospedale Brotzu di Cagliari. Per capire cosa sia accaduto e quali siano le cause del decesso è stata disposta un’autopsia sul corpo. Carla, che da qualche anno viveva a Oristano con il marito, faceva parte della cooperativa Penisola del Sinis che gestisce le visite guidate al museo “Giovanni Marongiu” e al sito archeologico di Tharros. La notizia del decesso ha sconvolto l’intero paese.

A Cagliari, dove è stata allestita la camera mortuaria, si sono recati parenti, amici e colleghi. «L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Carla, dipendente della coop Penisola del Sinis e da anni operatrice appassionata nella divulgazione dei beni culturali - si legge nella pagina Facebook del Comune - Il sindaco e i consiglieri comunali si stringono alla famiglia». ( s. p. )

