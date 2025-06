Morta dopo la liposuzione, sotto esame anestesia e soccorsi 

Roma. Un appartamento vuoto: nessun macchinario di primo intervento come il defibrillatore, nessun archivio sulle attività svolte né la cartella clinica della paziente. Lo studio medico nel quartiere Primavalle dove sabato una 46enne è stata colta da un malore fatale nel corso di un intervento di liposuzione, agli inquirenti che lo hanno perquisito è apparso come una struttura fantasma. La struttura operava da oltre 13 anni senza autorizzazione: l’ultima era scaduta nel 2012. Il titolare Josè Lizarraga Picciotti, medico peruviano di 65 anni, proponeva operazioni anche invasive che richiedevano anestesie o sedazioni profonde. Oggi l’autopsia chiarirà se la donna è deceduta per uno shock anafilattico, dovuto a una reazione avversa all’anestesia, o per errori durante l’intervento. Nel 2013 Picciotti era stato condannato per lesioni dopo la denuncia di una paziente, ma nel 2015 l’accusa era finita in prescrizione. In attesa di ascoltare lui, l’infermiera e l’anestesista 67enne, chi indaga sta mettendo in fila i tasselli. L’équipe avrebbe tentato di rianimare la donna senza allertare immediatamente i soccorsi: gli inquirenti esamineranno i telefoni dei tre per ricostruire le loro comunicazioni e i tempi con cui è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza privata e del 118. Da chiarire poi perché il mezzo di soccorso abbia raggiunto il l’Umberto I e non il Gemelli, che dista 10 minuti in auto dall’appartamento.

