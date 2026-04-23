Morta dopo la caduta: sequestrati tre bastoni 

Tre bastoni da passeggio sono stati sequestrati dai carabinieri a Mariano Pinna, 87 anni, indagato per la morte di Florina Florea, la 66enne di origini romene che l’uomo ospitava nella sua abitazione di Selarigus. Uno, con manico in legno, è stato recuperato appeso al muro all’ingresso dell’abitazione di via Logudoro, a Is Corrias, gli altri due nella camera da letto dell’anziano. Saranno esaminati dagli specialisti del Ris alla ricerca di impronte digitali, Dna, tracce di sangue e altro materiale che possa essere utile alla ricostruzione di quanto accaduto nella casa il 14 aprile scorso, prima che il corpo della donna fosse trovato riverso al suolo nel parcheggio della palazzina. Due le ipotesi al vaglio della pm Rita Cariello: il tragico gesto volontario o l’omicidio.

Le indagini

Il pensionato, ipovedente, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario. Difeso dall’avvocato Carlo Monaldi si è sempre difeso raccontando di essere accorso giù quando non ha più visto la donna in casa, trovandola in una pozza di sangue. A dare l’allarme era stato, attorno alle 20, un infermiere che vive nello stabile e che aveva chiamato il 118. All’arrivo dell’ambulanza, però, Florea Florina era già morta. A lavorare agli accertamenti sono i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari: i militari stanno ricostruendo nel dettaglio quanto avvenuto e, per il momento, nessuna pista viene scartata. L’autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Demontis, non avrebbe ulteriori segni di violenza rispetto alle lesioni riconducibili alla caduta.

Le tracce di sangue

L’ipotesi del delitto è alimentata dal ritrovamento di tracce di sangue nell'appartamento e da testimonianze che parlano di urla (non in italiano) nel periodo precedente al ritrovamento della vittima: elementi che fanno ipotizzare come sia accaduto qualcosa prima che la donna precipitasse nel vuoto. Gli investigatori, però, stanno cercando riscontri al racconto dell’indagato e dei testimoni: il pensionato ha detto che la 66enne stava litigando al telefono, forse con il figlio in Romania, e che il sangue l’avrebbe portato lui nell’appartamento dopo essere sceso ed essersi sporcato. Nella casa, sottoposta a sequestro (Mariano Pinna è attualmente ospite di un familiare), proseguono gli accertamenti: dai bastoni sequestrati si cercano elementi utili all’accertamento di quanto accaduto.

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