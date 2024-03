Morta dopo il vaccino, cinque indagati 

Genova. Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante, morta nel giugno 2021 dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca durante un open day, poteva con «elevata probabilità sopravvivere». Tre anni dopo quella tragica morte e la fine della pandemia Covid, la Procura di Genova ha indagato cinque medici del pronto soccorso di Lavagna, dove la giovane era arrivata la sera del 3 giugno con i sintomi della reazione avversa al vaccino. Quattro sono accusati di omicidio colposo, tutti devono rispondere di falso ideologico.

Una forte cefalea

Camilla era stata stroncata dalla Vitt, la rarissima trombosi cerebrale associata a livelli di piastrine basse e scatenata dal vaccino a base adenovirale. A causare la morte, secondo gli inquirenti, fu una serie di negligenze dei medici che presero in cura Camilla: i camici bianchi, per l’accusa, non eseguirono, «tutti gli accertamenti diagnostici previsti dal protocollo terapeutico elaborato dalla Regione per il trattamento della sindrome da Vitt». Se, in pratica, avessero fatto la Tac con liquido di contrasto, come previsto dalle prime linee guida già stilate da maggio, si sarebbe proceduto con la somministrazione della giusta terapia. La ragazza si era vaccinata a un open day il 25 maggio. Il 3 giugno si era presentata in ospedale lamentando una forte cefalea e fotosensibilità. Ma le vennero fatti soltanto esami generici e le furono somministrati antidolorifici per la cefalea.

Cartelle incomplete

Venne poi dimessa, nonostante le piastrine continuassero a scendere, e tornò ormai in condizioni disperate il 5 giugno quando fu subito dirottata al San Martino dove poi morì il 10. Nel registro degli indagati sono finiti il primario del pronto soccorso, i due medici del reparto che presero in cura la ragazza al momento del ricovero e la mattina successiva e un neurologo. I quattro e il medico che la visitò il 5 giugno devono rispondere anche di falso perché non indicarono mai nelle cartelle che Camilla si era fatta somministrare una dose di AstraZeneca, pur avendolo saputo dai genitori e dalla stessa ragazza. I medici hanno adesso 20 giorni per chiedere di essere interrogati e spiegare le loro difese.

