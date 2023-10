Morta dopo il parto, nessun colpevole 

In primo grado il processo per la morte di Ilagan Noryelin, la quarantenne filippina deceduta alcune ore dopo il parto nel febbraio del 2014, si era chiuso con due condanne e un’assoluzione. Ora la Corte d’appello ha dichiarato prescritta l’accusa di omicidio colposo nei confronti del ginecologo Ruben Fiorito che è stato assolto dall’imputazione di aver falsificato la cartella clinica. Assolto da ogni responsabilità nella morte della donna il presidente del Cda della clinica Villa Elena, Andrea Pirastu.

La tragedia

La tragedia era avvenuta nove anni fa, dove la quarantenne era stata ricoverata per partorire il suo bambino. La collaboratrice domestica aveva dato alla luce una femminuccia, ma poche ore dopo era morta. Da qui l’inchiesta della Procura che aveva puntato l’indice su alcuni medici di Villa Elena. Nel primo processo, in Tribunale, erano stati condannati a due anni il ginecologo Fiorito e a otto mesi di reclusione il presidente del consiglio di amministrazione, Andra Pirastu, per concorso in omicidio colposo. Era stato assolto, invece, il primario di ostetricia della struttura Nicola Pirastu. Al termine del processo era stato riconosciuto al marito e alla figlia della donna un risarcimento di 250 mila euro.

L’appello

A presentare ricorso in appello sono stati gli avvocati Luca Pirastu e Massimiliano Ravenna, il primo difensore del responsabile civile (Villa Elena) e del suo amministratore, Andrea Pirastu, il secondo legale di fiducia di Fiorito. Ieri mattina, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado: nei confronti di Fiorito è stato dichiarato prescritto il reato legato alla morte della 40enne, mentre per Andrea Pirastu è stata pronunciata sentenza di assoluzione dal concorso in omicidio colposo per non aver commesso il fatto. Per il resto i giudici hanno confermato il risarcimento a carico del ginecologo e della clinica.

La Corte d’appello ha, infine, assolto Fiorito dall’accusa di aver falsificato una cartella clinica perché «il fatto non sussiste». I parenti della donna erano assistiti dall’avvocato Leonardo Filippi che si è costituito parte civile.

