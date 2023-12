Morta da un mese e chiusa in un baule  

Caserta. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una 77enne è stato scoperto sabato sera dentro un baule - sigillato con del nastro adesivo - nella stanza da letto di una casa di Mondragone. Nessuno si era accorto della scomparsa dell’anziana, il cui decesso sembra risalire a oltre un mese fa. A trovare il corpo di Concetta Infante è stata una delle figlie, che insieme alla sorella è stata ascoltata per ore dai carabinieri insieme con gli altri componenti della famiglia. Il cadavere è stato trasferito all’Istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.

In attesa di sapere se si tratti di un omicidio, per ora il reato ipotizzato è occultamento di cadavere. Gli inquirenti hanno sequestrato l’immobile, che si trova nella zona degli ex palazzi Cirio di Mondragone. Non si esclude nessuna pista, neppure l’ipotesi che si sia voluto occultare il cadavere per non perdere benefici economici legati alla esistenza in vita della donna.

E in attesa dei primi riscontri c’è chi rievoca il precedente dell’assicuratore Gianluca De Mari, condannato a 30 anni per aver ucciso a San Agata li Battiati la sua padrona di casa Concetta Barbagallo – che gli aveva affidato 50mila euro perché li investisse - e averne gettato il corpo sull’Etna trasportandolo in una valigia.

