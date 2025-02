Morta alla Marina, escluso l’omicidio 

Uno stato di salute molto precario, un tormentato passato per vicende giudiziarie ancora in corso, fisico sempre più debilitato anche dai tanti medicinali da prendere. Elisabetta Obbili, 43 anni, lunedì sera è stata trovata morta nell’abitazione di via Napoli, alla Marina. Sul corpo nessun segno di violenza. Attorno a lei diversi farmaci. E proprio un eccesso di medicinali potrebbe aver causato la morte della donna. Così al termine degli accertamenti degli agenti della Squadra volante e degli investigatori della Mobile, oltre all’intervento del medico legale, quello che sembrava poter essere un giallo è terminato ieri con la restituzione del corpo ai familiari della Obbili. Oggi, alle 15,30, nella chiesa di San Pietro ad Assemini verrà celebrato il funerale.

La chiamata

Da tempo soffriva di grossi problemi di salute e stava ancora affrontando le conseguenze per il suo passato movimentato. Proprio ieri era attesa una sentenza, in Corte d’Appello, per una vicenda penale che la riguardava. La 43enne aveva avuto infatti diversi problemi con la giustizia per essersi presentata come dermatologa senza averne i titoli e per aver causato dei danni a una cliente durante un trattamento. Era anche finita agli arresti domiciliari per essersi finta una dottoressa nel tentativo di farsi assumere in una residenza sanitaria assistita a Nuxis e aveva altre accuse dalle quali si è difesa e si stava ancora difendendo. Lunedì alcuni familiari preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei, hanno chiamato la Polizia. L’intervento delle volanti ha attirato l’attenzione di numerosi abitanti della Marina. Per diverse ore non si capiva cosa fosse accaduto, con la strada rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni degli agenti dopo la scoperta del corpo senza vita della donna.

Alla Marina

Soltanto in piena notte si è capito che non c’era nessuna violenza dietro la morte della 43enne. Secondo gli accertamenti svolti dai poliziotti, e dopo l’intervento del medico legale, la donna sarebbe morta per cause legate all’assunzione dei farmaci. La notizia ha gettato nella disperazione e nel dolore i genitori e gli altri familiari che sono sempre rimasti vicini alla loro cara, aiutandola nel difficile percorso di lotta contro la malattia. Anche l’associazione Apriamo le finestre alla Marina ha espresso la propria tristezza per la morte della donna, socia attiva del comitato nelle battaglie portate avanti per il bene del quartiere. (m. v.)

