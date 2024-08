Morta a Siena, arrestato il compagno 

Siena. Un colpo alla testa ma, per gli investigatori, quello sparo che sabato ha ucciso Yuleisi Ana Manyoma Casanova, colombiana di 31 anni, non è partito per sbaglio. Sotto accusa c’è il compagno 26enne della donna, anche lui colombiano, che ha subito parlato di «errore» ma è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco. L’uomo è anche indagato per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e sostanze stupefacenti di tipo leggero.

Procura al lavoro

Dal Palazzo di giustizia spiegano che le indagini «sono dirette, in particolare, a chiarire la dinamica dello sparo» e che «una serie di elementi in fase di ulteriore verifica» hanno portato poi «a iscrivere il procedimento per l'ipotesi di reato di omicidio doloso aggravato dalla relazione »affettiva e dal rapporto di convivenza». Ciò significa, per chi indaga, che ieri a Siena, nella casa della coppia in via dei Villini, si è consumato un femminicidio.

La dinamica

La 31enne è morta dopo che un colpo di fucile calibro 16, caricato a pallini, sparato da una distanza ravvicinata, l’ha raggiunta alla testa. La donna si trovava col compagno in camera da letto. L'uomo, con gli inquirenti, ha da subito negato il gesto volontario. Interrogato nella notte ha sostenuto che «il colpo è partito accidentalmente mentre maneggiavo l'arma». Con il 26enne sono stati ascoltati i tre amici della coppia presenti in casa al momento dello sparo, ma non testimoni diretti perché, secondo quanto accertato dai magistrati, si trovavano in altre stanze.

Gli accertamenti

E se la tesi sostenuta dal compagno della donna sarebbe quella dell'incidente, la Procura non crede a quella versione. Inoltre a seguito di testimonianze e perquisizioni si sarebbe ricostruito che il rapporto tra vittima e compagno non era sereno, ma segnato dall'inferno dei maltrattamenti che la 31enne subiva da tempo. Così ieri l'uomo è stato fermato e nelle prossime ore la Procura provvederà alla richiesta di convalida da parte del gip. La donna lavorava come cuoca in un ristorante di piazza del Campo: quando i soccorritori hanno raggiunto l’appartamento, non respirava già più.

