Mistero a Cala Fighera, a Cagliari: il corpo di una ragazza - Manola Mascia, 28 anni - è stato trovato in acqua. La giovane, cagliaritana, sarebbe precipitata dalla scogliera trovando la morte in mare. Recuperato anche il suo zaino con i documenti ma anche il portafoglio di un ragazzo che sarebbe stato visto con lei. I genitori avevano presentato denuncia perché la sera prima non era rientrata a casa.

a pagina 5