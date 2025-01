Morsi al vigilante intervenuto per sedare una lite 

Si è conclusa con una guardia giurata curata al pronto soccorso, a causa di un morso a una mano, la lite scoppiata nel pomeriggio del giorno della Befana in piazza Matteotti, all’interno della stazione dei pullman dell’Azienda regionale sarda trasporti. Il vigilante era in servizio proprio nella stazione della stessa Arst, per garantire la sicurezza dei viaggiatori in partenza e in arrivo a bordo delle corriere. È stata la stessa guardia giurata a chiamare il numero unico per le emergenze uno-uno-due per chiedere aiuto. In suo soccorso è giunta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, che ha arrestato l’aggressore. Dopo aver trascorso la nottata in una cella di sicurezza del Comando della Compagnia dei carabinieri, nella caserma di via Nuoro, l’aggressore è stato processato con il rito direttissimo.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di lunedì, quando il vigilante in servizio nella stazione dei pullman dell’Arst ha notato che due africani (in seguito si è stabilito che sono originari del Ghana) hanno iniziato una lite che, con il trascorrere dei minuti, si è fatta sempre più violenta. Proprio durante questi momenti concitati è intervenuto il vigilante, per tentare di separare i due contendenti, ma uno di loro (un operaio di 34 anni) l’ha morso con forza a una mano, causandogli una ferita comunque non grave. A quel punto, la guardia ha chiesto e ottenuto l’intervento dei carabinieri.

