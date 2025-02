«Moroso? Parte del locale è inagibile» 

Ieri i vigili del fuoco hanno transennato col nastro rosso e bianco il “Café Terrecotte” nel parco comunale di corso Europa ad Assemini. I pompieri hanno delimitato l’area e interdetto l’accesso al punto ristoro: è inagibile. Ad allertarli di primo mattino è stato lo stesso titolare, il 58enne Giuseppe Perra: «L’acqua piovana, infiltrata dalle spaccature del solaio, ha fatto venir giù un altro pezzo di soffitto. Sul pavimento ho trovato calcinacci e intonaco. Il locale non è sicuro, avevo avvisato il Comune già da tempo».

Così la vicenda della gestione del chiosco nel parco si arricchisce di un’altra puntata. Nei giorni scorsi la Giunta del sindaco Mario Puddu aveva comunicato a Perra la risoluzione del contratto con il Comune per gravi inadempienze, compreso il mancato pagamento del canone di affitto.

Con la primavera alle porte una sola cosa è certa: il parco, a due passi dal Municipio e dalle scuole, non avrà una nuova gestione in tempi stretti.

L’accordo

La risoluzione del contratto novennale, stipulato nel 2017 tra Perra e il Comune, ha preso alla sprovvista l’imprenditore a tre anni dalla scadenza naturale della convenzione: «Non sapevo nulla - ha dichiarato Perra -: ci sono state delle interlocuzioni tra me e il mio legale con l’amministrazione comunale. Ma nessuno è venuto di persona a informarmi, l’ho appreso dal giornale».

Perra aveva avviato la sua attività nel settembre 2019: «Ho dovuto prima attendere che venissero portati a termine i lavori di manutenzione straordinaria sul solaio per conto del Comune». Nell’agosto del 2018 erano arrivati il certificato di positiva verifica degli interventi di consolidamento statico e la dichiarazione di agibilità: «Dopo ho avviato le opere a mio carico. Ho adeguato gli impianti alle norme igienico-sanitarie e rifatto il pavimento, il cappotto termico, la tettoia esterna, poi ho installato l’impianto di videosorveglianza. Ho ridato decoro a un locale fatiscente, basta vedere le foto del prima e dopo».

Le motivazioni

Ma dopo pochi mesi dall’apertura è arrivato il Covid: «Nonostante gli incassi assenti avrei dovuto comunque pagare gli affitti. Come se non bastasse, alla riapertura, infiltrazioni e pericolosi distacchi di intonaco mi hanno costretto a chiudere l’area pizzeria. Il Comune era a conoscenza di tutto, ho inviato diverse Pec. Non posso pagare per un locale di cui utilizzo solo 15 metri quadri anziché i totali 250».

A questo si sono aggiunti alcuni atti di teppismo che gli hanno procurato non pochi danni: «Nell’ultimo mese il parco è rimasto senza illuminazione e i vandali si sono scatenati». Disagi che, da qualche anno a questa parte, hanno causato a Perra ingenti perdite di denaro. Della videosorveglianza si occupa la Polizia locale ormai dal 2022: «Il Comando aveva traslato le immagini del parco, sostituito alcune telecamere e utilizzato parte del mio impianto».

Intanto ieri l’imprenditore è venuto a conoscenza della disposizione di sfratto firmata dal Comune: «Perra deve all’Ente 57mila euro e se non rilascerà l'immobile spontaneamente daremo corso a un rilascio forzoso», ha dichiarato il sindaco Mario Puddu. Perra si difende: «Il locale è per buona parte inagibile, questa è la motivazione per la quale non ho pagato l’affitto».

