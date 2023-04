Moro: «Sull’aeroporto di Alghero operazioni azzardate» 

«Auspicare il sostegno dell’imprenditoria locale è una prassi nelle gestioni aeroportuali», ma subordinare la permanenza di Ryanair ad Alghero «alla stipula dei contratti pubblicitari degli inserzionisti del territorio è un’autentica sciocchezza che serve solo a rendere più chiari i contorni delle azzardate operazioni che F2i conduce sullo scalo». È netta la posizione dell’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, dopo la pubblicazione del contenuto dei verbali dell’ultima riunione del Cda della Sogeaal, società di gestione del Riviera del Corallo: i vertici avevano comunicato che il rinnovo del contratto con il vettore irlandese per le rotte storiche sarebbe stato subordinato al versamento di denaro, da formalizzare, da parte degli imprenditori del nord ovest. La partita vale 700mila euro.

Il contributo, ha spiegato il direttore finanziario della società gestita da F2i, Fabio Gallo, si renderebbe necessario perché quei collegamenti sono poco redditizi per lo scalo ma creano ricavi per le attività del territorio. Che quindi, se vogliono che Ryanair resti, devono fare la loro parte. Ossia: devono pagare. La decisione del consiglio di amministrazione risale allo scorso 9 marzo, il contratto con la compagnia low cost scadeva il 30. E finora il rinnovo non c’è stato. E nemmeno a Dublino hanno certezze sulla permanenza nello scalo.

Sulla stella linea di Moro si schiera anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, algherese doc: la decisione della Sogeaal, sostiene, «conferma ancora di più la mia posizione: la regia del sistema dei trasporti aerei non può che essere pubblica». Per Pais è necessario «mettere attorno ad un tavolo tutti i soggetti coinvolti» e chiarire quale deve essere il destino degli aeroporti della Sardegna, principali porte di accesso dell’Isola. Dalla stessa riunione del Cda era emersa una critica all’attuale assetto della continuità territoriale: il presidente di Sogeaal, Roberto Barbieri, aveva proposto di dare i soldi dei bandi alle società di gestione. E avrebbero pensato loro a indire le gare per le coperture delle rotte. Altra partita da decine di milioni. Anche in questo caso arriva il no di Moro: «Questa ipotesi potrà essere presa nella minima considerazione, solo quando F2i metterà sul tavolo i 52 milioni di euro che attualmente la Regione investe per garantire i collegamenti in continuità territoriale, con Roma e Milano, da e per i tre scali sardi».

