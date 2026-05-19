Moro presidente? I tempi si allungano 

Fumata nera per la nomina del nuovo presidente dell’Istituto superiore regionale etnografico. Il decreto della presidente della Regione, Alessandra Todde, era atteso nella giornata di ieri. Ma non è arrivato.

Si allungano così i tempi per l’investitura definitiva del presidente designato, Leonardo Moro, già vicesindaco della città, ora consigliere comunale di maggioranza, nel gruppo Riformisti per Nuoro-Pd. Ieri lui e la presidente Todde hanno avuto un colloquio per capire meglio la situazione e i rischi di un possibile ricorso.

Il nome di Moro viene indicato già un mese fa nell’atto del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che lo propone assieme a Gianfranco Cocco, dirigente regionale in pensione, come consigliere temporaneo in rappresentanza dell’opposizione. Il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu fa parte d’ufficio del cda dell’Istituto superiore regionale etnografico.

Il punto è che con questi componenti nel consiglio di amministrazione non viene garantita la presenza femminile, prevista per legge. Una situazione che esporrebbe l’eventuale nomina al rischio dei ricorsi a meno che non provveda l’opposizione di centrodestra, ora rappresentata formalmente da Cocco per la mancata indicazione di un altro nome. Si parla di due donne in lizza per il cda, ma sono solo indiscrezioni.

Ieri Moro e Todde si sono incontrati e confrontati proprio su queste complicazioni possibili, anche perché il futuro presidente, deve dimettersi dalla carica di consigliere comunale. Prima o dopo il decreto di nomina? Questo il nodo da sciogliere insieme a quello della rappresentanza femminile.

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