VaiOnline
Isre.
20 maggio 2026 alle 00:28

Moro presidente? I tempi si allungano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fumata nera per la nomina del nuovo presidente dell’Istituto superiore regionale etnografico. Il decreto della presidente della Regione, Alessandra Todde, era atteso nella giornata di ieri. Ma non è arrivato.

Si allungano così i tempi per l’investitura definitiva del presidente designato, Leonardo Moro, già vicesindaco della città, ora consigliere comunale di maggioranza, nel gruppo Riformisti per Nuoro-Pd. Ieri lui e la presidente Todde hanno avuto un colloquio per capire meglio la situazione e i rischi di un possibile ricorso.

Il nome di Moro viene indicato già un mese fa nell’atto del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che lo propone assieme a Gianfranco Cocco, dirigente regionale in pensione, come consigliere temporaneo in rappresentanza dell’opposizione. Il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu fa parte d’ufficio del cda dell’Istituto superiore regionale etnografico.

Il punto è che con questi componenti nel consiglio di amministrazione non viene garantita la presenza femminile, prevista per legge. Una situazione che esporrebbe l’eventuale nomina al rischio dei ricorsi a meno che non provveda l’opposizione di centrodestra, ora rappresentata formalmente da Cocco per la mancata indicazione di un altro nome. Si parla di due donne in lizza per il cda, ma sono solo indiscrezioni.

Ieri Moro e Todde si sono incontrati e confrontati proprio su queste complicazioni possibili, anche perché il futuro presidente, deve dimettersi dalla carica di consigliere comunale. Prima o dopo il decreto di nomina? Questo il nodo da sciogliere insieme a quello della rappresentanza femminile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Province e Città metropolitane, tutta l’Aula per l’elezione diretta

Proposta di modifica dello Statuto: ora serve l’ok del Parlamento 
Il dibattito.

Tassa d’imbarco, nessun accordo

Al. Car.
La crisi

Stop alla Flotilla, 2 sardi tra i fermati

A 100 miglia dalla costa Israele spara sulle ultime sei barche dirette a Gaza 
Verso il voto

La sfida elettorale di San Teodoro  si gioca sull’ambiente

Dalla battaglia contro l’over tourism ai servizi e ai lavori nel nuovo porto 
Tania Careddu
La storia

«Racconterò l’Isola ai passeggeri: sarà emozionante»

La compagnia ha scelto la Gallura per la capacità di spesa dei clienti 
Giuseppe Deiana
il caso

Accise, il Governo tratta con l’Ue

Difesa, spese da rivedere per prorogare il taglio e contenere i rincari 
Modena

«Voleva investirne il più possibile, può rifarlo»

Salim El Koudri resta in cella, per la gip il raid non dipende da problemi psichiatrici 