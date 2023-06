Moro e Puddu, polemica con mano tesa 

Puddu? «Un sindaco simil-civico». La sua prima «esperienza da cittadino-sindaco» di Assemini? «Non troppo esaltante». Le parole del presidente del Psd’Az (e assessore regionale) Antonio Moro suonano sorprendentemente diverse da quelle con cui Christian Stevelli, commissario provinciale dello stesso partito, a 36 ore dall’apertura dei seggi per il ballottaggio, aveva invitato «iscritti, militanti, simpatizzanti e quanti si riconoscono nei valori del sardismo a supportare e votare» proprio Puddu «per dare alla città una guida sicura, affidabile e di esperienza».

A separare un giudizio dall’altro c’è un passaggio chiave dell’intervista rilasciata dal sindaco subito dopo la sua proclamazione ufficiale e pubblicata ieri da L’Unione Sarda . Sono poche righe in una lunga conversazione a tutto campo: quelle dedicate a quel sorprendente endorsement arrivato in extremis. Puddu spiegava che a suo giudizio l’indicazione a suo favore targata Psd’Az e giunta a ridosso del silenzio elettorale non ha inciso sul voto perché «il presidente Solinas non gode di grandissima popolarità, quindi alla fine potrebbe addirittura avermi danneggiato». Parole che non sono piaciute a Moro, tanto da indurlo a scrivere una dura lettera aperta a Puddu, che risponde a stretto giro di posta.

La lettera

«Gentile sindaco»: la polemica si apre in punta di fioretto ma poi arrivano le sciabolate. Antonio Moro esordisce dicendo che «i Quattro Mori non hanno mai danneggiato nessuno» e tantomeno «un primo cittadino che giudico particolarmente attento e intelligente» ma che, rivolgendosi «con superficialità e con toni offensivi verso un intero partito», avrebbe denotato «mancanza di rispetto» e «generalizzata ostilità politica». Seguono (di nuovo il fioretto seguito dalla sciabola) «gli auguri di buon lavoro per il suo nuovo mandato da primo cittadino “simil-civico”, che segue la non troppo esaltante esperienza da cittadino-sindaco di pentastellata memoria» e l’auspicio di «un suo cenno di cortesia e di chiarimento se non anche di scuse».

La replica

Mario Puddu medita a lungo sulla risposta. Quando arriva è ormai sera. Il neoeletto sindaco di Assemini ringrazia Moro per «gli auguri di buon lavoro» e indossa i panni della diplomazia: «Ovviamente non era mia intenzione offendere nessuno, nemmeno il presidente Solinas per la cui carica nutro il massimo rispetto, sebbene politicamente mi trovi spesso in disaccordo col suo operato. Altrettanto rispetto nutro e ho sempre nutrito per il popolo sardista».

Detto ciò, prosegue il sindaco, l’arrivo del comunicato di Christian Stevelli, venerdì sera, è stato «il momento più convulso, sebbene non particolarmente drammatico» in una campagna elettorale «sostanzialmente tranquilla»: quando si è diffusa la notizia dell’appello per il voto in suo favore, confida Puddu, «molte persone mi hanno criticato accusandomi di aver stretto accordi elettorali sottobanco con il Psd’Az. Ho risposto che non c’era alcun accordo e che i sardisti avevano solo manifestato la preferenza per me nel ballottaggio piuttosto che per Diego Corrias». Infine la mano tesa: «Se le mie parole sono state ritenute offensive me ne rammarico».

La questione Garau

Polemica chiusa, si direbbe. Del resto, gli alleati di Puddu (Udc, Riformatori e Sardegna 20Venti), sono alleati dei sardisti in Regione.

Resta tuttavia aperta, per il Psd’Az, una questione Assemini: il coordinatore della sezione cittadina del partito, Gigi Garau, storico esponente del partito fondato da Emilio Lussu, due giorni fa ha diffuso un videomessaggio in cui si smarca dalla linea “filo-Puddu” indicata dal commissario provinciale Stevelli («Non moriremo “puddiani”») e annuncia di essere al lavoro insieme ad altre persone «per dar vita a un nuovo progetto politico che si chiamerà “L’altra Assemini”». Sempre sotto le insegne dei Quattro Mori? Resta da capirlo.

