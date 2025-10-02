«Morittu tradito dalla sua maggioranza» 

Dati alla mano le ultime elezioni provinciali offrono un dato certo: il sindaco di Carbonia non è stato sostenuto da tutta la sua maggioranza.

I numeri

A guardare gli esiti, Pietro Morittu, nel raggruppamento che comprendeva i voti dei consiglieri comunali di Carbonia e Iglesias, ha preso dodici voti (ponderati). Considerando che la maggioranza è composta da 17 elementi più il sindaco, nella migliore delle ipotesi, ovvero ipotizzando che tutti quei voti provengono dalla città da lui governata (anche se secondo alcuni 1 o 2 voti potrebbero esser pervenuti dalla città cugina), ne mancherebbero comunque. A questo si aggiunge che almeno uno dei voti carboniensi è provenuto dalla minoranza, come afferma la componente del gruppo misto Monica Atzori: «Io personalmente sostenendo il mio sindaco sono convinta di aver dato un segnale di coerenza e voglia di collaborare ma queste elezioni sono state un'occasione persa non solo per ridare a Carbonia il ruolo centrale che merita ma soprattutto per dare alla provincia un assetto più razionale».

La polemica

Anche Gianluca Arru, di Carbonia Avanti, che più volte in passato ha attaccato il sindaco Morittu per non essersi candidato alla presidenza fa una sua analisi: «Non mettendo in dubbio che tutti i 12 voti provengano dal Consiglio di Carbonia ciò che mi stupisce è che, considerata tutta l’insistenza, anche del nuovo presidente della provincia Mauro Usai, nel far candidare il nostro sindaco come consigliere mi sarei aspettato che anche dal Comune di Iglesias arrivasse qualche preferenza a suo favore così com’è avvenuto per altri sindaci». Dallo stesso gruppo arriva un’altra osservazione sulla fedeltà dei consiglieri di maggioranza. Per il capogruppo Giacomo Floris, infatti: «Considerate le premesse ci saremmo aspettati un risultato diverso viste anche le dichiarazioni di alcuni consiglieri durante l’ultima seduta di Consiglio che invitavano il sindaco a candidarsi consigliere». Dal Pd, per mezzo del suo capogruppo Giacomo Guadagnini, la scelta di non rilasciare dichiarazioni.

L’opposizione

In Consiglio provinciale ci saranno, oltre a Morittu anche altri due consiglieri che provengono da liste contrapposte a quelle di Usai e che in Comune sono all’opposizione. Entrambi non perdono l’occasione per rimarcare lo stato di scarsa salute della maggioranza. Sandro Mereu di Sinistra futura è sicuro: «C’è una maggioranza spaccata che evidentemente non ha tenuto fede alla sua appartenenza consigliare, preferendo andare in ordine sparso seguendo le logiche delle liste o dei partiti a cui fanno riferimento”. Anche l’esponente di "Fratelli d’Italia” Daniela Garau ha le idee chiare: «Il voto delle provinciali è inversamente proporzionale al peso che la maggioranza avrebbe dovuto riconoscere al sindaco. Un Comune capoluogo di Provincia che non riesce a esprimere un voto importante al suo sindaco lascia molti dubbi rispetto alla rilevanza che la città stessa dovrebbe avere».

RIPRODUZIONE RISERVATA