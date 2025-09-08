Morittu scende in campo con Usai 

Finale a sorpresa e con il botto per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni Provinciali nel Sulcis Iglesiente. Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu figura tra i candidati al Consiglio nella lista che ha scelto come prossimo presidente il suo collega di Iglesias e compagno di partito, Mauro Usai.

Due liste

I primi a presentare la loro lista, poco dopo l’apertura dell’ufficio elettorale sono stati 5 stelle, Orizzonte Comune, Sinistra Futura e partito socialista. “Noi per il Sulcis Iglesiente” il nome scelto dagli sfidanti della coalizione dei sindaci. Ne fanno parte i consiglieri comunali Eleonora Atzei (Piscinas), Mario Cocco (San Giovanni Suergiu), Alberto Fois (Sant’Antioco), Gianluca Lai (Carbonia), Sandro Mereu (Carbonia), Alice Pisano (Masainas) e Barbara Pischedda (Carbonia. La seconda lista, quella dei sindaci, verrà presentata questa mattina. Il suo sindaco e buona parte dei componenti il consiglio comunale hanno tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo, quando è arrivata la fumata bianca e la decisione di Pietro Morittu di accettare l’invito rivolto da tutti i suoi colleghi del territorio, sottoscrittori del documento ispirato al Cammino di Santa Barbara. Le conferme: Mauro Usai, sindaco di Iglesias, candidato alla presidenza della Provincia. Nella lista figurano il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, e di Domusnovas, Isangela Mascia, dai sindaci di Musei, Sasha Sais, di Perdaxius, Gianluigi Loru, di Nuxis Romeo Ghilleri. In squadra anche Daniela Massa, del consiglio comunale di Sant’Antioco e Pierangelo Rombi di Carloforte. Da Gonnesa invece arriva la candidatura di Maria Beatrice Collu e quella di Iside Fonnesu da Tratalias.

La terza lista

Quasi certa la presentazione di una terza lista del centro destra dove, fino all’ufficialità, il condizionale è d’obbligo, figurerebbe come candidata anche la sindaca di Villamassargia Debora Porrà. Nell’elenco ci dovrebbe essere anche il presidente del consiglio comunale di Carbonia, Federico Fantinel. Nella sede della Provincia, l’ufficio elettorale resterà aperto fino alle 12 di oggi. Il lavoro degli operatori nella sede di via Mazzini, procederà anche nelle prossime ore, per la verifica della regolarità, delle candidature ma anche delle sottoscrizioni. Intanto, la Cisl del Sulcis Iglesiente «accoglie con favore e forti aspettative il ritorno della Provincia, in attesa del superamento della legge Delrio: per il segretario generale Antonello Saba “è un’occasione strategica e concreta per favorire il rilancio del territorio».

