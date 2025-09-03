Morittu prende tempo, bagarre in Aula 

«Garantirò una rappresentanza qualificata alla città di Carbonia». Chi pensava di uscire dal consiglio comunale convinto che Pietro Morittu annunciasse la possibile candidatura a presidente o consigliere nella nuova Provincia, è rimasto deluso. Il sindaco infatti ha deciso di prendere tempo. Non tutti i consiglieri hanno gradito questa scelta. Nel suo intervento iniziale il primo cittadino, dopo aver ricordato di essere stato l’unico nel territorio ha convocare il consiglio per discutere delle prossime elezioni provinciali e dopo aver ricordato il ruolo che la provincia avrà nei prossimi anni e le aree programmatiche su cui si dovrà cimentare, ha affermato: «Rivendico di non volermi sottrarre al confronto e di continuare a lavorare in questi pochi giorni rimasti per unire e non per dividere, senza farmi dettare la linea da dinamiche esterne».

Nessuna scelta

Chi si aspettava però una dichiarazione che palesasse le sue scelte è rimasto deluso. «Non condivido quasi nulla di quello che ha detto – afferma Gianluca Arru di Carbonia Avanti –. Eravamo la guida di un territorio e non lo siamo più. Eravamo pronti a sostenerlo alla carica di presidente e lo saremo ancora se decidesse di giocare la partita. Perderla senza scendere in campo non ha senso». Anche una parte della minoranza è d’accordo su questa linea. Daniele Mele del gruppo misto dice: «Stiamo consegnando la palla ad Iglesias ma la scelta non ci ha visto protagonisti in quanto è stata fatta altrove». Concetti condivisi anche da Monica Atzori: «Non abbiamo ancora capito cosa farà, eravamo e siamo pronti a sostenerlo, ma deve prendere una decisione».

La delusione

Anche Antonio Caggiari del gruppo “Uniti per rinascere” è in parte deluso : «Convochi immediatamente i gruppi di maggioranza per decidere come Carbonia deve essere rappresentata in Provincia». Ad invocare in maniera chiara una scelta unitaria sono stati Alberto Pili e Beppe Vella: «Non ho nulla in contrario alla candidatura di Mauro Usai, ma Carbonia deve lavorare per l’unità del territorio. Non provincia di destra o sinistra ma dei cittadini e delle cittadine», ha detto Pili. «Si candidi come consigliere nella lista unitaria dei sindaci», ha affermato Vella. Per Giacomo Guadagnini «questa non è una partita che si vince o si perde. Serve unità su un programma definito di azioni». Piena fiducia nelle scelte del sindaco è stata espressa da Luca Grussu e Manuela Caria della lista “Pietro Morittu sindaco”, mentre Valentina Diafferia di “Sviluppo e ambiente” fa una precisazione: «Siamo pronti a condividere una sua candidatura, ma se il candidato non sarà lei ci sentiremo liberi di fare le nostre scelte». Sinistra Futura per bocca di Sandro Mereu ha invece confermato la presentazione di una lista. Nel suo intervento finale il sindaco ha messo l’accento su un aspetto negativo del dibattito: «Si è intervenuti in maniera quasi esclusiva sulla mia candidatura mentre si sarebbe dovuto discutere di più della programmazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA