Morittu: «Noi non ci fermeremo» 

A 48 ore dalla scoperta di un innesco sotto l’auto del sindaco di Carbonia Pietro Morittu piovono gli attestati di solidarietà e procedono, nel massimo riserbo, le indagini degli investigatori. Il clima all’indomani dell’atto intimidatorio è teso e si rincorrono le ipotesi sui motivi del gesto. Impossibile non pensare a quanto accaduto il 21 maggio, quando l’auto di un dipendente della ditta incaricata dal Municipio di riscuotere i tributi dei passi carrabili è stata data alle fiamme. Anche su questo episodio le indagini sono in corso, ma quel che è certo è che si sia trattato di un incendio doloso.

Le reazioni

Morittu, intanto, mantiene la riservatezza e non getta la spugna: «C’è ancora tanto da fare per la nostra comunità, simili episodi non ci fermeranno». E nelle ultime ore gli attestati di stima di amministratori, politici e rappresentanti delle istituzioni sono stati davvero tanti e da diverse parti. Per il presidente del Consiglio Federico Fantinel «quando la vita di un cittadino, compreso il sindaco, viene offesa in tal modo, ad essere minacciato non è solo un uomo, ma una famiglia, persino tutta la nostra comunità». Daniela Garau, consigliera comunale in quota Fratelli d’Italia, afferma: «Intimidire un amministratore nel luogo più intimo, la propria casa, significa oltrepassare ogni limite di civiltà e umanità». Per Luca Arru che recentemente ha avuto scontri accesi con il sindaco in Consiglio comunale, non bisogna confondere politica e civiltà: «Una cosa sono le divergenze politiche, un’altra il rispetto della persona. A Pietro tutto il mio appoggio e la mia solidarietà». Anche l’ex sindaco Tore Cherchi ha voluto offrire una sua riflessione: «Invito la comunità carboniense a stringersi intorno al suo sindaco. L’isolamento morale di chi compie simili gesti è fondamentale ed è anche la risposta degna della storia civile di Carbonia». Per il segretario Provinciale del Pd Mauro Esu: «Carbonia reagisce sempre con i singoli, le associazioni, i partiti e tutti gli strumenti collettivi di cui dispone. Non ci facciamo intimidire. Neanche questa volta. La solidarietà e l’invito alla reazione arriva anche dal sindaco di Sassari Giuseppe Mascia: «Va respinto con forza ogni tentativo di inibire il dibattito politico e l’azione della pubblica amministrazione, con la violenza, la sopraffazione e condotte estranee al vivere civile». Parole di conforto e solidarietà sono arrivate anche dall’ex consigliere regionale Fabio Usai e dagli attuali inquilini del palazzo di via Roma, Alessandro Pilurzu e Luca Pizzuto, oltreché da tantissimi altri consiglieri comunali e associazioni.

