VaiOnline
1969-2026.
05 giugno 2026 alle 00:30

Morire d’amore a 56 anni Addio, Marjane Satrapi 

Libera e geniale, non ha retto alla scomparsa del marito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«I Lost the love of my life», ho perduto l'amore della mia vita , scriveva su Instagram.

Se n’è andata a 56 anni, a Parigi, un anno dopo il marito e immensa passione della sua vita Mattias Ripa: la morte di Marjane Satrapi, «immensa artista che», ricorda Emmanuel Macron, «aveva trasformato la sua infanzia iraniana in una favola universale», ha scosso il mondo della cultura, del cinema, della politica e dei tanti che si sono appassionati alla sua vicenda e a quella drammatica del suo Paese, l'Iran.

Dritto al cuore

Mirabilmente, lei disegnò, nel fumetto “Persepolis”, la storia di se stessa e della sua terra travolta dalla rivoluzione islamica e dall'avvento di Khomeini al potere. Un disegno originale ed emozionante, che lei trasformò anche in un film di animazione dallo stesso titolo.

In bianco e nero

Franco-iraniana, autrice nel 2007 della saga che diede popolarità planetaria alla vicenda del suo Paese, ha ceduto alla disperazione per la morte di Mattias Ripa, produttore, attore e sceneggiatore scomparso l'8 aprile 2025. Con lui, viveva in Francia, paese dove aveva scelto di vivere e che l'aveva naturalizzata nel 2006 dopo averla accolta nel 2004. E dove la Marjane artista trovò la sua consacrazione grazie all’opera più celebre universalmente, l'autobiografia dove disegnava se stessa ragazzina nell'Iran in pugno ai mullah e alla repressione del popolo iracheno. L'Europa, Parigi, nel racconto della Satrapi, che si autorappresenta con il suo tratto semplice, in bianco e nero, diventano il punto di fuga dalla dittatura e dalla repressione, ma al tempo stesso rappresentano tutto il dolore dell'esilio. Figlia di una famiglia di intellettuali iraniani, lasciò il suo Paese e ne raccontò il dramma mentre - in Francia - si diplomava alla Scuola superiore delle arti decorative di Strasburgo. Nel 2003 pubblicò il suo primo album, “Broderies”, tante storie, aneddoti e ricordi di donne iraniane, due anni dopo, un'altra sua opera ambientata in Iran, “Poulet aux prunes”, si aggiudicò il Premio per il miglior Album al Festival del fumetto di Angoulême.

Le lacrime

«Grande tristezza. Perdiamo oggi un'artista geniale, libera e creativa», ha commentato il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire. Per la presidente dell'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, la Satrapi «aveva fatto delle sua opera un atto di libertà. Con “Persepolis”, aveva dato un volto e una voce alla rivoluzione iraniana, innalzando la battaglia per la libertà e la dignità delle donne. La Francia perde un'artista immensa». Perché «era straordinaria», fa eco Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, «e una donna incantevole che incarnava la gioia della creazione e la tristezza dell’esilio». Dall’Italia, il ricordo di Roberto Saviano: «Tu l’Iran l'hai liberato disegnandolo ma non si torna indietro mai dai libri che illuminano».

Il rifiuto

Marjane Satrapi aveva rifiutato la Legion d’Onore nel gennaio 2025: «Non posso ignorare ciò che percepisco come un atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran: tanti giovani iraniani desiderosi di libertà, dissidenti, artisti, si vedono rifiutare il visto. Il mio rifiuto della Legion d’onore non è un no alla Francia. Anzi, è il contrario, amo profondamente questo Paese, che è il mio Paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Caos strade

Niente smart working e carburante alle stelle, la rabbia dei pendolari

Statale 195, allarme per il cantiere imminente La Cgil: «Avviare trattative con le aziende» 
Ivan Murgana
Collegamenti più efficaci con l’estero e più destinazioni. A Elmas ancora troppi voli accorpati

Aeroitalia-Ita, più ali per l’Isola

Accordo fra le due compagnie: sperimentazione al via da metà luglio 
Allevamenti

Dermatite bovina, ritorna l’allarme: c’è un nuovo focolaio

Preoccupazione per un caso a Escalaplano Un mese fa lo sblocco della movimentazione 
Enrico Fresu
Amministrative 2026

Sestu, poker di candidati nella corsa al Municipio

Il centrodestra punta su Cossa, il Campo largo guidato da Mura, liste civiche per gli outsider Manca e Loi 
Francesco Pinna
Il caso

Berlusconi-stragi, indagini archiviate

Marina: «Emergenza giustizia». Esclusi i rapporti fra la mafia e il Cavaliere 