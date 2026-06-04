Morire d’amore a 56 anni Addio, Marjane Satrapi 

«I Lost the love of my life», ho perduto l'amore della mia vita , scriveva su Instagram.

Se n’è andata a 56 anni, a Parigi, un anno dopo il marito e immensa passione della sua vita Mattias Ripa: la morte di Marjane Satrapi, «immensa artista che», ricorda Emmanuel Macron, «aveva trasformato la sua infanzia iraniana in una favola universale», ha scosso il mondo della cultura, del cinema, della politica e dei tanti che si sono appassionati alla sua vicenda e a quella drammatica del suo Paese, l'Iran.

Dritto al cuore

Mirabilmente, lei disegnò, nel fumetto “Persepolis”, la storia di se stessa e della sua terra travolta dalla rivoluzione islamica e dall'avvento di Khomeini al potere. Un disegno originale ed emozionante, che lei trasformò anche in un film di animazione dallo stesso titolo.

In bianco e nero

Franco-iraniana, autrice nel 2007 della saga che diede popolarità planetaria alla vicenda del suo Paese, ha ceduto alla disperazione per la morte di Mattias Ripa, produttore, attore e sceneggiatore scomparso l'8 aprile 2025. Con lui, viveva in Francia, paese dove aveva scelto di vivere e che l'aveva naturalizzata nel 2006 dopo averla accolta nel 2004. E dove la Marjane artista trovò la sua consacrazione grazie all’opera più celebre universalmente, l'autobiografia dove disegnava se stessa ragazzina nell'Iran in pugno ai mullah e alla repressione del popolo iracheno. L'Europa, Parigi, nel racconto della Satrapi, che si autorappresenta con il suo tratto semplice, in bianco e nero, diventano il punto di fuga dalla dittatura e dalla repressione, ma al tempo stesso rappresentano tutto il dolore dell'esilio. Figlia di una famiglia di intellettuali iraniani, lasciò il suo Paese e ne raccontò il dramma mentre - in Francia - si diplomava alla Scuola superiore delle arti decorative di Strasburgo. Nel 2003 pubblicò il suo primo album, “Broderies”, tante storie, aneddoti e ricordi di donne iraniane, due anni dopo, un'altra sua opera ambientata in Iran, “Poulet aux prunes”, si aggiudicò il Premio per il miglior Album al Festival del fumetto di Angoulême.

Le lacrime

«Grande tristezza. Perdiamo oggi un'artista geniale, libera e creativa», ha commentato il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire. Per la presidente dell'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, la Satrapi «aveva fatto delle sua opera un atto di libertà. Con “Persepolis”, aveva dato un volto e una voce alla rivoluzione iraniana, innalzando la battaglia per la libertà e la dignità delle donne. La Francia perde un'artista immensa». Perché «era straordinaria», fa eco Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, «e una donna incantevole che incarnava la gioia della creazione e la tristezza dell’esilio». Dall’Italia, il ricordo di Roberto Saviano: «Tu l’Iran l'hai liberato disegnandolo ma non si torna indietro mai dai libri che illuminano».

Il rifiuto

Marjane Satrapi aveva rifiutato la Legion d’Onore nel gennaio 2025: «Non posso ignorare ciò che percepisco come un atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran: tanti giovani iraniani desiderosi di libertà, dissidenti, artisti, si vedono rifiutare il visto. Il mio rifiuto della Legion d’onore non è un no alla Francia. Anzi, è il contrario, amo profondamente questo Paese, che è il mio Paese».

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