«Morire a 40 anni è inaccettabile: preghiamo per Diego» 

«Diego Murru era troppo giovane per andare via. Morire a quarant’anni è assurdo, ma dobbiamo accettare il disegno che Dio ha avuto per lui». Don Ignazio Siddi, parroco di Samassi, ha usato queste parole ieri durante i funerali dell’agricoltore morto in un incidente stradale avvenuto nella Provinciale 56 davanti all’intera comunità del paese, commossa per la tragedia.

La chiesa di Nostra Signora di Monserrato era gremita ieri pomeriggio per rendere l’estremo saluto a un giovane «che aveva molti amici, molto inserito nella comunità», ha proseguito don Siddi, «e per questo la sua morte sembra ancora più inaccettabile ai nostri occhi».

Nelle prime file, subito dopo i familiari, anche gli amministratori comunale come la sindaca Beatrice Muscas, che aveva annullato tutte le cerimonie previste domenica preparatorie alla Sagra del carciofo in programma nel prossimo weekend, e come Giancarlo Melis, consigliere comunale, anche lui visibilmente commosso: «Aveva l’età di una dei miei figli, era un ragazzo molto conosciuto e attivo nella comunità. Una tragedia difficile da accettare per tutti i samassesi».

L’incidente non si sa se sia avvenuto sabato notte oppure all’alba di domenica. Teatro della tragedia un lungo rettilineo, al punto che i carabinieri, intervenuti per i rilievi, ipotizzano che Diego Murru possa aver avuto un malore o un colpo di sonno. (red. pro.)

