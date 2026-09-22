Moriconi neo capogruppo dei Progressisti 

Alessandra Moriconi è la nuova capogruppo dei Progressisti nel Consiglio comunale di Sinnai. Moriconi sarà quindi il nuovo punto di riferimento del gruppo nei lavori dell’assemblea cittadina e nel confronto sui temi che interessano la comunità di Sinnai. Ruben Tremulo, che era stato eletto capogruppo dei Progressisti all’inizio di questa legislatura, giunta a metà del percorso, conserverà il suo ruolo di consigliere comunale. «Con l’ingresso di Moriconi nel nuovo ruolo di capogruppo», si legge in un comunicato ufficiale, «il gruppo dei Progressisti prosegue il proprio lavoro in Consiglio comunale, mantenendo l’attenzione sulle questioni amministrative e sulle esigenze del territorio».Per Alessandra Moriconi si apre quindi una nuova responsabilità all’interno dell’assemblea cittadina, in un percorso che dovrà coniugare le istanze del paese e una visione del futuro della comunità.

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