«Morìa di storni, rischi minimi per l’uomo» 

Le segnalazioni continuano ad essere quasi all’ordine del giorno, con decine di storni trovati morti nelle strade di Selargius. Ieri è arrivato il responso della Asl: «È stata esclusa la presenza di patologie determinate da influenza aviaria e febbre del Nilo», chiariscono dall’azienda sanitaria, «gli esami di laboratorio effettuati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale hanno identificato infatti il microrganismo responsabile: salmonella enterica sub enterica, sierotipo Hessarek, che comporta un rischio di infezione molto limitato per l’uomo. In passato è stato causa di simili fenomeni sia in Italia che all’estero. S. Hessarek è stata segnalata per la prima volta nel 1953 in Iran in corvi, nel 1977 è arrivata in Europa, e nel 2008 è comparsa in Italia».

Sul caso è intervenuto anche il Gruppo di intervento giuridico, con il presidente Stefano Deliperi che pochi giorni fa chiedeva spiegazioni sulla morìa di volatili in città e gli «opportuni provvedimenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al Comune di Selargius». Nella nota la Asl, oltre a rassicurare sul rischio contagio, raccomanda «di evitare contatti diretti con carcasse di uccelli morti, anche se il microrganismo è considerato un patogeno tipico dello storno e, in situazioni particolari, è stato isolato in altre specie aviarie. Mentre è molto raro nei mammiferi, compreso l’uomo. In ogni caso è bene segnalarne la presenza al Servizio veterinario della Asl o alla Polizia locale dei Comuni».

