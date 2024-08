Morìa di pini in viale del Minatore 

Dopo la moria di pini a monte Leone e nel parco Rosmarino, adesso non le passano meglio neppure quelli del viale del Minatore. Una decina sono morti, altrettanti iniziano a manifestare un ingiallimento della chioma nella parte bassa. E non godono di splendida salute nemmeno gli alberi di via Roma e una minima parte di quelli messi a dimora quattro anni fa nelle strade a pettine di via Cagliari. Adesso l’allarme, a prescindere dalle cause che lo stanno determinando, riguarda viale del Minatore, realizzato circa 25 anni fa (ma il manto stradale continua ad essere osceno) con la posa ai lati anche di un centinaio di pini. Una decina è decisamente rinsecchita. E rappresenta un pericolo.

La preoccupazione

«L’auspicio è che si intervenga in tempo per scongiurare, qualora fosse quello il motivo, un presunto contagio parassitario – fa notare Carlo Biselli, architetto di Carbonia, fra coloro che anni fa segnalò la moria di pini a monte Leone – speriamo non facciano la fine delle palme sparite in mezza città». Individuare i motivi della sofferenza anche di pini di viale del Minatore non è facile ma gli agronomi tentano di fornire una serie di spiegazione con la premessa comune che occorrono sopralluoghi e indagini accurate: «In via generica – afferma l’esperto Sandro Cossu – non escludo la siccità, poi sarebbe da verificare la profondità delle radici. Anche l’Università di Sassari sta indagando sul destino di lecci e querce in mezza Sardegna». Pure l’agronomo Marco Antonio Piras pone il clima: «Picchi di temperature estreme, prevalenti venti da sud, stress da inquinamento dato che viale del Minatore è una porta d’ingresso in città e un ipotetico agente parassitario la cui azione andrebbe tuttavia dimostrata». Le condizioni dei pini di viale del Minatore non sono sfuggite al Comune, come d’altronde quelle delle piante di altre zone.

L’assessore

«Una percentuale di alberi che muore è da ritenere fisiologico – spiega l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – tuttavia il monitoraggio sarà garantito: sono in sofferenza anche le piante di via Roma e quelle delle strade limitrofe di via Cagliari messe a dimora pochi anni fa: è realistico ritenere che in una delle prossime variazioni di bilancio si ricavino finanziamenti per un piano verde». Mai messe a dimora, invece, le piante che erano state promesse in via Curiel e via Veneto quando queste strade furono sottoposte a lavori di riqualificazione. In alcuni casi alla piantumazione ci hanno pensato i residenti.

