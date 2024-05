Moria di pesci, una tragedia senza fine 

L’emergenza ambientale a S’Ena Arrubia non si ferma, anzi si allarga sino a colpire il canale Sassu, dove si è verificata un’altra moria di pesci. L’allarme era stato lanciato negli scorsi giorni da Alberto Porcu, presidente della cooperativa pescatori Sant’Andrea, quando aveva visto muggini e orate galleggiare nello stagno di S’Ena Arrubia ad Arborea. «È un disastro terribile, siamo in emergenza».

«Situazione ciritica»

La tragedia purtroppo sembra non fermarsi, con una nuova ondata di pesci morti individuata anche nel canale di Sassu che sbocca sullo stagno. «Venerdì sera – spiega Porcu - un membro della coop ha visto carcasse di pesci che galleggiavano anche nel canale. Questo ha spinto ad ulteriori analisi da parte dell'Asl, che ha effettuato prelievi sia nel canale sia nella vasca di comunicazione dell'idrovora con lo stagno. La situazione è ancora più critica, il problema potrebbe essere più ampio di quanto inizialmente ipotizzato». Le cause ancora non sono chiare e si stanno aspettando i risultati delle analisi in corso. Si ipotizza che lo scarso livello di ossigeno nell'acqua possa essere dovuto alla presenza di alghe o alla bassa profondità dei canali.

«Un disastro»

Oltre alle morie di pesci, sono emerse anche macchie bianche nello stagno, «simili a cristalli», dicono i pescatori che sono in attesa di ulteriori informazioni per comprendere meglio la natura anche di questo fenomeno. «Le conseguenze economiche di questa situazione sono devastanti -continuata Porcu - da una settimana non peschiamo e i pesci continuano a morire, la stagione ormai è stata compromessa. Chiediamo l’intervento immediato della Regione».

«Quantificare i danni»

Negli scorsi giorni si è riunita anche la commissione regionale Agricoltura per poter analizzare la situazione. «La situazione sta assumendo risvolti preoccupanti – commenta il consigliere regionale e vicepresidente della commissione, Emanuele Cera - occorre con ogni possibile urgenza, in attesa di conoscere le cause e porre rimedio, quantificare e ristorare i danni subiti dalla coop prevedendo anche il mancato reddito per i prossimi tre anni»

