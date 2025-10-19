Moria di pesci, una bomba ambientale 

Una puzza insopportabile. Quattro giorni dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città, il porto di Su Siccu è ancora invaso da migliaia di pesci in decomposizione che galleggiano tra le barche o si sono arenati sulle banchine, uccisi dall’ondata di piena intrisa di fango, detriti e sostanze inquinanti arrivata mercoledì dal canale di Terramaini che ha trasformato l’acqua in un veleno letale.

La rimozione

«Ma cosa aspettando a portarli via?». Questo il commento ricorrente tra i tantissimi cagliaritani che ieri hanno approfittato della splendida giornata di sole per fare una passeggiata in quello che da qualche tempo è diventato il nuovo salotto fronte mare della città, con locali, ristoranti e mini hotel galleggianti.Sabato l’assessora comunale all’ambiente Luisa Giua Marassi aveva annunciato di aver «subito allertato le autorità competenti e chiesto alla Capitaneria di Porto e all'Autorità portuale di provvedere al ritiro dei pesci morti, ormai non più procrastinabile, secondo le rispettive competenze». Oggi – a quanto risulta – dovrebbe iniziare l’intervento, anche perché la situazione rischia di diventare rischiosa dal punto di vista igienico sanitario.

Mistero sulle cause

Ma dal Comune è arrivata anche la richiesta all’Asl di «effettuare le opportune verifiche per valutare eventuali pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente», non escludendo «l'adozione di un'ordinanza sindacale». Insomma, si cerca di capire le ragioni che hanno portato all’eccezionale moria di pesci, un evento che era già avvenuto in passato ma a quanto pare mai con queste dimensioni. Di certo c’è che la pioggia intensa è finita nella foce del canale di Terramaini proveniente da Barracca Manna, piazza d’Armi e San Michele, le zone alte della città, passando poi per Pirri con tutto il carico di detriti e anche di veleni che ha trovato lungo il percorso.

Gli ambientalisti

Una questione su cui sono intervenute anche le associazioni ambientaliste Sardegna pulita e Donne ambiente: «Le autorità sono tenute a fornire una spiegazione plausibile e credibile a questo triste fenomeno, che non è nuovo, solo che le volte precedenti è passato tutto nel dimenticatoio», avevano detto Angelo Cremone e Lidia Frailis, rispettivamente portavoce regionale di Sardegna pulita e portavoce di Donne ambiente Sardegna: «I pesci finiscono nelle tavole dei cittadini e se uno specchio di mare è inquinato, è molto preoccupante. Sicuramente le contromisure le prenderanno, almeno lo speriamo».

Ora toccherà all’Asl fare le analisi chieste dal Comune e capire se e quanto le acque di Su Siccu siano inquinate.

