Morìa di pesci nello stagno di Porto Pino 

Allarmante per la morìa di pesci negli stagni di Porto Pino, località balneare di Sant’Anna Arresi.

L’allarme

Le prime segnalazioni sono arrivate da alcuni cittadini che percorrevano un piccolo sentiero che costeggia lo stagno di Is Brebeis: hanno notato la presenza di numerosi pesci morti, alcuni già in stato di decomposizione. Subito è stato avvertito il comando di polizia locale di Sant’Anna Arresi, che ha provveduto ad inviare degli agenti per un sopralluogo in modo da verificare la reale situazione. La presenza dei pesci morti è stata rilevata in un piccolo bacino adiacente lo stagno di is Brebeis, separato dallo stagno principale da un argine camionabile che, salvo casi eccezionali come rotture degli argini in caso di forti piogge, non è collegato direttamente allo stagno principale. Questo piccolo laghetto, insieme ad un altro artificiale, raccolgono le acque piovane e quelle provenienti dal vicino depuratore di Is Meis, andando a scaricare direttamente sullo stagno di Foxi, collegato tramite il canale circondariale; dopo aver costeggiato lo stagno di Is Brebeis arriva fino al perimetro del poligono militare per poi finire in mare in caso di forti piogge o con le mareggiate.

I controlli

Le cause della morìa saranno accertate dall’Arpas che nella giornata di ieri ha ricevuto una segnalazione urgente da parte della responsabile dell’area di vigilanza del Comune di Sant’Anna Arrese Maria Enrica Albai per strage di pesci. «La situazione si presenta preoccupante - si legge nella nota - numerosi esemplari di pesci sono stati ritrovati morti lungo le sponde dello stagno, in condizioni che fanno supporre un possibile squilibrio ambientale o una contaminazione delle acque. Considerando la rilevanza ambientale dell’area - prosegue la nota – al fine di contenere eventuali danni all’ecosistema, si richiede un immediato intervento dell’agenzia per accertarne le cause, il monitoraggio delle acque e adottare le misure necessarie a tutela della fauna e dell’habitat naturale». L’evento desta preoccupazione ma non è nuovo per la zona: in passato erano stati ricondotti al caldo e le alte temperature dei giorni scorsi giorni potrebbero essere le principali indiziate. L’attenzione del Comune è massima e fondamentali saranno le risposte dell’Arpas.

RIPRODUZIONE RISERVATA