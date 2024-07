Morìa di pesci nelle acque della laguna 

Moria di pesci nello stagno di Chia. Un fenomeno che purtroppo si ripete spesso nella laguna, in particolare nel periodo estivo quando aumentano le temperature. Il livello dell’acqua si abbassa e si registrano morìe di pesci. Tra le conseguenze ci sono ovviamente odori sgradevoli nella zona limitrofa, tra cui la Spiaggia di Monte Cogoni, dovuti alla decomposizione della fauna marina: «È la prassi che accada tutto questo – commenta la sindaca di Domus de Maria Concetta Spada – Lo stagno si alimenta in inverno con l’acqua di mare quando si apre, mentre nel resto dell’anno grazie al fiume che generalmente è molto copioso. Quest’anno, invece, è arrivata pochissima acqua che ha lambito a malapena gli argini. Non c’è nessuna emergenza e siamo assolutamente a conoscenza del problema. Il fenomeno si ripete ciclicamente in relazione alla siccità dell’anno».

