Morìa di pesci in laguna, è allarme ambientale 

Venezia . Moria di pesci in laguna, in concomitanza con i giorni di acqua bassa persistente che permettono di vedere con nitidezza i fondali del centro storico. Un vero e proprio allarme ambientale, per ora inspiegabile.

La prima segnalazione

Claudio Vernier, presidente dell'associazione dei commercianti di piazza San Marco, ha raccontato di essersi trovato martedì mattina di fronte alla insolita scena da fondamenta Ca' Balà: «Si vedevano molti pesciolini morti lungo il canale, mentre a 30,40 centimetri di profondità si notavano anche alcuni pesci agonizzanti». La corrente proveniva dal Canal Grande verso il canale della Giudecca. La bassa marea è un fenomeno ciclico che interessa la laguna nel periodo invernale, ma che in questi giorni tiene banco per l'alta visibilità che si registra. Difficile però ipotizzare un legame tra la poca acqua in città e la morte dei pesci. Il biologo del museo di Storia naturale Luca Mizzan dice che, «tre settimane fa si sono registrate le prime segnalazioni di pochi esemplari di cefali che morivano in zona Sant'Angelo. Sarebbe da capire quali specie ci sono, perché in laguna se ne trovano di 5, 6 tipologie, una delle quali è soprannominata “magna giasso”, mangia ghiaccio, perché vive sotto il ghiaccio a temperature rigide. Altre invece soffrono di più la laguna».

