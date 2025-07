Morìa di pesci a S’aqua Urchi «Lo stagno va bonificato» 

Se da una parte il rischio è scongiurato, forse, grazie ai lavori per liberare i canali dai detriti, dall’altra c’è una zona che soffre e che rischia di morire del tutto. Il grande caldo di giorni e la poca ossigenazione dell'acqua ha causato una moria di pesci nel piccolo stagno S’aqua d’Urchi, a Cabras, uno specchio d’acqua alimentato dallo scolmatore e gestito della cooperativa Laguna Aqua Urchi. I pescatori hanno già perso diverse decine di quintali di pesce. Salvatore Pinna è il presidente della cooperativa che gestisce la piccola laguna e l'ittiturismo a poca distanza: «La colpa non è di nessuno se non del caldo e della poca ossigenazione. Questo specchio d'acqua ci regala da sempre tanto pescato che poi noi utilizziamo nel nostro ristorante. Dallo scolmatore arrivano gli avannotti che da noi crescono». Pinna, vista la situazione, fa un appello al Comune: «Chiedo di estendere i lavori anche nella nostra laguna. Le ruspe che stanno liberando i canali attraverso i quali avviene il ricambio d’acqua potrebbero salvare anche il nostro piccolo stagno». Il sindaco Andrea Abis: «Devo capire la portata del danno. E poi se lo stesso intervento che ora è in corso a Mar'e Pontis può essere realizzato anche in questa zona. Non bisogna dimenticare che per qualsiasi operazione occorre un progetto e un’autorizzazione». ( s. p. )

