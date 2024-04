Moria di gatti nell’oasi felina, si indaga sulle cause 

Sei gatti sono morti, altri sono in agonia, alcuni a stento riescono a cibarsi. Le analisi dell’Istituto zooprofilattico di Sassari, dovranno chiarire l’esatta causa della morte. Si sospetta l’avvelenamento sebbene, secondo alcuni veterinari locali, all’origine della moria anomala nell’oasi felina Amicifelici potrebbe esserci un virus intestinale, infezione letale soprattutto e altamente contagiosa. I sintomi del malessere sono chiari: «Non mangiano più, non bevono più, hanno dolori ovunque, prima di morire, sono in preda alle convulsioni», racconta Floriana Pistone, direttrice dell’oasi felina.

Origini comasche, una vita in Sicilia, da un anno ha messo radici a Tortolì dove collabora con l’associazione di Luciana Carta. «Chiediamo alle persone che hanno a cuore gli animali, in particolare i gatti, un aiuto manuale», afferma la volontaria. «Soprattutto supporto di qualsiasi tipo e comprensione. Vorremmo che venisse realizzato un gattile: la stanza ricavata all’interno del canile non basta a supportare l’emergenza, che è abbastanza elevata». Non solo il gattile, secondo Pistone sul territorio andrebbe potenziato il servizio di assistenza: «Ci sono tanti veterinari, che però forse davvero non desiderano mettersi d’accordo per garantire una guardia medica notturna. Trovo assurdo che non si riesca a organizzarsi come nel resto d’Italia». (ro. se.)

