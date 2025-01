«Morì solo e odiato, ma Craxi ha fatto la storia» 

Dicono che serva il tempo di una generazione per avere uno sguardo equilibrato su un personaggio. Convenzionalmente sono 25 anni: tanti ne saranno passati domenica dalla morte ad Hammamet di Bettino Craxi, primo presidente del Consiglio socialista, per ora unico a spegnersi in latitanza oppure in esilio, a seconda che si ascolti il codice penale oppure il galateo della politica, che da anni dà una lettura più rispettosa e sfumata di un leader che ai suoi tempi, agli occhi della volubile e passionale opinione pubblica italiana, fu sinonimo prima di modernità cool e decisionismo, poi di corruzione e di opaca disinvoltura.

Quando si spense, ucciso da un mix di malanni feroci e di cure volenterose ma insufficienti, l’Italia dove spediva i suoi memoriali gonfi di amarezza aveva già i piedi e la mente nella Seconda Repubblica. A Palazzo Chigi c’era il suo ex collaboratore Amato, al Quirinale Ciampi. Giorgia Meloni aveva appena compiuto 23 anni, Elly Schlein ne aveva 14.

Fra gli sguardi su Craxi che si possono collezionare in Sardegna, quello di Paolo Fogu è fra i più appassionatamente partisan e uno dei più informati. Sindaco di Iglesias dal 1980 al 1987, due volte senatore e altrettante sottosegretario (al Bilancio con Andreotti, all’Agricoltura con Amato), craxiano da sempre e per sempre. Cioè da quando «Bettino non era ancora Bettino» fino ai giorni conclusivi nel ridotto tunisino, di cui Fogu fu uno dei più consueti e irriducibili frequentatori.

Senatore, che cosa resta del craxismo?

«Viviamo in un periodo storico profondamente diverso rispetto a quegli anni, non vedo elementi di continuità».

Dopo 25 anni che giudizio storico darebbe?

«Che Craxi abbia fatto la storia non ci sono dubbi. Personalità elevate e capaci di un’influenza di quel genere dopo di lui non se ne sono viste più. Giusto Andreotti, forse».

Sempre Prima Repubblica.

«Certo. In questi giorni leggevo sul Corriere alcuni passaggi su quel periodo: non ho dubbi, la storia chiarirà anche determinati fatti. Di sicuro comunque possiamo dire che l’uomo era inimitabile, aveva una personalità così capace di imporsi, anche a livello internazionale, che oggi siamo distanti anni luce dall’influenza che sapeva esercitare».

Proprio il Corriere riporta una lettera di Pannella che gli rimprovera l’ostinazione nel farsi detestare.

«In effetti sapeva incutere timore, non solo rispetto».

Angelo Bonelli dei Verdi, parlando del caso Sala, diceva di rimpiangere Sigonella.

«Vede? Sigonella rappresentò al meglio la personalità di Craxi e il punto più alto della sua capacità di imporsi, anche sugli americani».

Quello fu il momento più alto, Hammamet il più cupo.

«Aspettiamo che la storia ripercorra anche quei giorni. Di certo all’epoca l’uomo era odiato e abbandonato».

Non da lei.

«Io sono sempre stato vicino a Bettino. Anche quando non era ancora Bettino».

Lei ad Hammamet c’era, o comunque andava spesso. Com’era quella fase?

«La gente del posto lo venerava, letteralmente».

Dall’Italia chi arrivava?

«Qualcuno, ogni tanto. Tanti invece non volevano esporsi».

A quali assenze pensa?

«Potrei citare Martelli ma ho in mente anche altri».

L’anno scorso sono morti Pillitteri, il sindaco-cognato, e Panseca, lo scenografo dei congressi. E Davigo è stato condannato per rivelazione di segreto. Quale episodio l’ha colpita di più?

«Davigo nella sua cattiveria è sempre stato un cervello sopraffino, di certo il più intelligente del Pool. Molto più di Di Pietro, per intenderci».

Ma Formica, che non era nel Pool, da tempo avvisava i compagni: “Il convento è povero ma i frati sono ricchi”.

«Ma sì, è inevitabile che quando si parla di politica a quel livello ci siano delle pieghe nascoste in cui, volendo, si può scavare. D’altronde anche Formica era un cervello fine. Un craxiano anti-Craxi, forse il più intelligente».

Diceva anche che in Direzione c’erano nani e ballerine. Lei ne ha visto?

«No, non frequentavo l’ambiente. Forse avrebbe dovuto fare la domanda a De Michelis, immagino che qualcosa l’avesse vista».

Lei era anche al congresso dell’84?

«Sì, li ho fatti tutti».

Pure lei fischiò Berlinguer?

«No. Anche perché quando ero sindaco di Iglesias ricevetti Berlinguer: lo conoscevo personalmente e quei fischi mi parvero inopportuni».

Oggi Craxi da quale parte starebbe?

«Oggi si è ribaltato tutto, sarebbe difficile collocarlo. Casomai sono gli altri che dovrebbero collocarsi rispetto a lui».

Era di sinistra?

«Sì. All’esterno veniva dipinto in un altro modo però sì, era di sinistra».

RIPRODUZIONE RISERVATA