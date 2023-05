«Morì per l’aggressione subita» 

C’è una concausa tra la morte di Luigina Fois, ottantottenne di Oliena, avvenuta il 2 gennaio scorso, e l’aggressione subita per mano del figlio, il manovale Salvatore Franceschi, 58 anni, a novembre del 2022. Si aggrava quindi la posizione di Franceschi, noto ad Oliena con il soprannome di “Toreddu Malvagia”, che rischia l’imputazione per omicidio (finora era accusato di tentato omicidio) perché la donna è morta in una Rsa di Padru dove era stata trasferita per la riabilitazione proprio in seguito alle ferite subite nell’aggressione dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Francesco di Nuoro.

La perizia

A confermare un legame tra aggressione e morte dell’anziana donna di Oliena, ieri mattina, è stato il medico legale Nicola Lenigno, incaricato in un incidente probatorio dal gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, su richiesta del sostituto procuratore Riccardo Belfiori, di verificare se ci fosse un collegamento o una concausa tra la morte della Fois che era stata aggredita dal figlio con un’accetta. Per il perito incaricato dal giudice le cause della morte sono da imputarsi ad un aggravamento delle condizioni della donna sino all’evento nefasto. Franceschi, per ora detenuto in carcere a Nuoro con l’accusa di tentato omicidio, vedrà probabilmente aggravare la sua posizione. Gli atti, infatti, tornano al pm per le disposizioni del caso che, dopo la perizia del medico legale, non potranno che vedere tramutare l’accusa da tentato ad omicidio. Infatti per l’uomo, difeso dall’avvocato Pasqualino Moi, è stata esclusa l’infermità: in una perizia redatta dalla psichiatra Claudia Granieri è stato giudicato totalmente capace di intendere e volere.

Il giallo

La vicenda all’inizio sembrava essere un banale incidente domestico. Era stato il figlio di Luigina Fois, Franceschi, il pomeriggio di domenica 7 novembre a chiamare i soccorsi, raccontando che era ritornato a casa in via Roma nel rione di Mussudorrai ad Oliena e aveva trovato la madre a terra e ferita, forse a causa di una caduta. Sulla nuca la donna aveva un taglio con una profonda ferita. La donna era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco, in gravi condizioni. A porre i primi dubbi sulla natura delle ferite i medici. Sull’accaduto Franceschi aveva fornito delle versioni non chiare. Fino alla totale ammissione davanti al sostituto procuratore Belfiori e agli uomini della Squadra mobile di Nuoro delle sue responsabilità, due settimane dopo i fatti. Franceschi, dall’ospedale - dove anche lui era stato ricoverato a seguito di un malore - era finito in carcere a Badu ’e Carros dove l’uomo è ancora detenuto, per ora, con l’accusa di tentato omicidio.