«Morì nell’incendio causato da Mei» 

Era morto a fine maggio 2020 nel tentativo di bloccare l’incendio che minacciava una baracca dove custodiva gli strumenti musicali. Roberto Pisano, 59 anni, per la sostituta procuratrice Rossana Allieri è morto a causa delle alte temperature sviluppatesi e per il fumo che aveva invaso la zona. Per la Procura quell’incendio, e dunque anche quella morte, sarebbero stati causati da Giampiero Mei, 73 anni di Carbonia, finito a processo con l’accusa di incendio e omicidio colposi.

Il processo

Il prossimo 31 maggio, davanti alla giudice Manuela Anzani, si chiuderà il processo in abbreviato al 73enne, difeso dagli avvocati Stefano e Carlotta Siotto Pintor. A lui la pm contesta l’incendio colposo: avrebbe appiccato il fuoco all’erba secca infestante in prossimità di una siepe, provocando un rogo di veste proporzioni che avrebbe messo in grande difficoltà gli uomini dell’antincendio. L’imputato – sempre secondo l'accusa – non avrebbe tenuto conto della giornata caratterizzata da continue variazioni della direzione del vento. Per la pm Allieri proprio quest’incendio avrebbe causato la morte di Pisano che avrebbe cercato di spegnere le fiamme che si stavano propagando nella sua proprietà. Il 59enne temeva che l’incendio raggiungesse un casotto dove all’interno custodiva l'attrezzatura musicale di rilevante valore economico e personale.

La ricostruzione

Attorno alle 13 del 29 maggio 2020, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Procura, Roberto Pisano si sarebbe prodigato con tutte le sue energie a spegnere il fuoco in attesa delle squadre dell’antincendio, che poi erano riuscite ad avere la meglio sul vasto rogo solo dopo le 15.30. L’uomo sarebbe morto a causa delle elevate temperature e del fumo. ll suo corpo era stato trovato durante le opere di bonifica, in località Is Gannaus, dagli uomini del Corpo Forestale. Era riverso proprio vicino alla sua casupola.