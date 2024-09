Morì in ospedale, condannata la Asl 

La morte di un imprenditore agricolo di San Giovanni Suergiu, avvenuta a fine giugno del 2009 per un’infezione, è costata all’azienda sanitaria di Carbonia un mega risarcimento da oltre 2 milioni e 200mila euro: uno dei più alti mai assegnati nell’Isola per cause di responsabilità medica. Il Tribunale civile di Cagliari ha scagionato il Brotzu, dove l’uomo era stato sottoposto a un intervento chirurgico di routine, addebitando la condanna ai sanitari dell’ospedale Sirai dove il paziente era poi stato portato quando, qualche giorno dopo essere stato dimesso, si era sentito male.

Il contenzioso civile

La sentenza depositata alcuni giorni fa dalla giudice Nicoletta Leone - seppure con un giudizio di primo grado, dunque non ancora definitivo - ha ricostruito quanto sarebbe accaduto al 56enne Stefano Etzi, morto il 26 giugno di quindici anni fa all'ospedale Sirai per quello che, in un primo momento, pareva un attacco di broncopolmonite bilatelare, ma poi si è rilevata una setticemia. Una ventina di giorni prima (il 6 giugno), l'uomo era stato ricoverato al Brotzu di Cagliari per la rimozione di un'ernia del disco. Un intervento di routine dal quale era stato dimesso due giorni dopo con l’operazione considerata tecnicamente riuscita. Ma il 14 giugno l'imprenditore era stato portato al Sirai e, dopo alcuni giorni trascorsi nel reparto di Medicina, trasferito in Rianimazione. Lì, il 26 giugno, era morto. Oltre al dolore, la sua famiglia – con moglie e tre figli giovanissimi che vivevano del solo reddito dell’imprenditore – si era vista anche portare via la casa dalle banche per via di un investimento contratto poco prima di morire.

La decisione

«Il decesso», si legge nella sentenza, «avvenuto per shock settico da stafilococco aureo, si è verificato a causa di una serie di condotte negligenti da parte dei sanitari che ebbero in cura il paziente all’ospedale Sirai». Stando a quanto stabilito dai periti, la responsabilità sarebbe da ricondurre al «ritardo della struttura sanitaria di Carbonia nel prescrivere l’emocoltura per stafilococco aureo che, conseguentemente, ha ritardato la somministrazione della terapia antibiotica mirata e, dall’altro, il dosaggio inadeguato della terapia specifica». Scagionato il Brotzu, costituitosi con l’avvocato Francesca Randaccio, il giudice ha stabilito che a pagare dovrà essere la Asl sulcitana, assistita dall’avvocato Paolo Giuseppe Pilia del foro di Lanusei. Alla moglie e ai tre figli dell’imprenditore deceduto – difesi dai legali Andrea Dedoni e Alessio Corpino – andrà un risarcimento suddiviso in quote per complessivi di 2 milioni e 253 mila euro.

