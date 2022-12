Morì di Covid, guardie mediche assolte  

Assolti perché il fatto non sussiste. Così recita la sentenza, emessa ieri in tribunale, dal gup Sergio De Luca sulla vicenda di Roberto Pais, primo morto Covid nel nord Sardegna, scomparso nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata il 22 marzo 2020. Cade così, nel giudizio abbreviato, l’imputazione di omicidio colposo per le due guardie mediche, Lucio Zirattu, 58 anni, e Maria Caterina Cherchi (60), entrambi di Ossi, che, secondo l’accusa del pm Paolo Piras, non avrebbero approfondito il quadro clinico dell’ambulante di Ossi limitandosi a una visita telefonica coi parenti del deceduto, senza incontrarlo di persona e prescrivendogli un antibiotico.

Sintomi

Per il 51enne la febbre, l’unico sintomo che sarebbe stato comunicato ai due dottori, era apparsa sin dall’8 marzo, accompagnata poi da tosse e, infine, dispnea, ultimo indizio del coronavirus apparso poco prima del ricovero avvenuto il 16 marzo quando ormai l’uomo respirava a malapena. Ad accompagnarlo un’ambulanza del 118 che, come è emerso nel corso delle udienze, era già stata chiamata altre volte nei giorni precedenti senza che riuscisse ad arrivare a causa della carenza dei mezzi disponibili dovuta all’emergenza sanitaria. Tutti fattori ripetuti ieri nella discussione tra le parti, durata oltre tre ore, alla presenza dei medici di continuità assistenziale, difesi da Nicola Satta e Luca D’Alò, e della vedova Margherita Dore, parte civile con l’avvocato Alessandra Delrio. Un confronto che ha messo in rilievo il caos regnante all’epoca nelle strutture ospedaliere, evidenziato proprio dall’attesa del Pais, sia prima di essere accettato al Pronto soccorso, che dopo, lungo le venti ore che hanno preceduto l’ammissione in Malattie infettive.

Diversi livelli

E su questo fronte la difesa ha richiamato una serie di presunte responsabilità ad ampio raggio, includendo anche i referenti ospedalieri a vari livelli, così come i medici di famiglia del morto e della consorte che, durante il decorso dell’ambulante, non sarebbero stati in servizio. La parte civile ha invece insistito sulla mancata attivazione del triage da parte delle guardie mediche, che avrebbero dovuto chiedere la prescrizione di un tampone accertando così subito la presenza del virus. Un ritardo della diagnosi che, a suo parere, potrebbe essere stato fatale. Ma ogni considerazione è rinviata a quando, tra due settimane, il gup depositerà le motivazioni della sentenza. E si saprà allora se il pubblico ministero farà appello oppure no.