«Morì da eroe, non sarà dimenticato» 

Un riconoscimento di ricompensa al valor civile, per onorare il gesto eroico di Luciano Paloschi.

La proposta arriva dall’amministrazione comunale di Buggerru, che durante l’ultima seduta del Consiglio comunale ha approvato una delibera, con la quale proporre di onorare il sacrificio del turista di 70 anni, morto lo scorso 30 agosto nel litorale buggerraio, mentre tentava di trarre in salvo 2 giovani dalla forza del mare in burrasca. «Quello del 70enne – spiega la sindaca Laura Cappelli – è stato un gesto di straordinario altruismo e coraggio. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera, che sarà poi trasmessa agli organi competenti, per la concessione dell‘alto di riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica». Luciano Paloschi lo scorso 30 agosto, mentre si trovava nella spiaggia di San Nicolò, non ha esitato un attimo a tuffarsi in acqua per salvare 2 adolescenti, che annegavano tra le onde. Un malore improvviso, però, non gli ha lasciato scampo e il suo corpo è stato riportato a riva privo di vita da 2 surfisti, che nel frattempo hanno tratto in salvo anche i 2 ragazzini. «Ha sacrificato la propria vita – conclude Cappelli - per salvarne altre. Il suo esempio di generosità e di profondo senso civico resterà per sempre nella memoria della nostra comunità. Con questa proposta di onorificenza desideriamo rendere omaggio al suo eroismo e alla sua umanità».

