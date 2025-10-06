Morì a tre mesi: «Doveva essere operato» 

Il piccolo Mattia Cabras doveva essere operato subito, l’intervento chirurgico era indispensabile per salvare la vita al bambino di tre mesi deceduto il 31 ottobre del 2021 per “shock ipovolemico”. I consulenti Salvatore Lorenzoni (direttore dell’Istituto di Medicina Legale di Sassari) e il professore Girolamo Mattioli (responsabile della Crirurgia Pediatrica dell’Ospedale Gaslini di Genova). I due specialisti hanno parlato davanti ai giudici del Tribunale di Sassari, nel processo aperto sul caso del bambino Mattia Cabras, morto all’età di tre mesi a causa di una peritonite. Sotto accusa c’è lo specialista Cristian Altana, medico del Reparto di Chirurgia Pediatrica della Aou di Sassari. In pratica, Lorenzoni e Mattioli hanno spiegato quanto riportato nella loro consulenza, disposta dalla Procura di Sassari durante le indagini. Quando il bambino arrivò a Cagliari era già troppo tardi, hanno spiegato i due medici, le sue condizioni erano tali da imporre un intervento urgente “di esplorazione della cavità addominale” per una successiva “rimozione di una occlusione”. In sostanza, secondo i consulenti sentiti dai giudici, “non fu impedita la peritonite con conseguente “shock ipovolemico”. Esattamente quanto sostenuto dall’avvocata di parte civile, Daniela Ungaro.

