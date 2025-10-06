VaiOnline
Sassari.
07 ottobre 2025 alle 00:28

Morì a tre mesi: «Doveva essere operato» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il piccolo Mattia Cabras doveva essere operato subito, l’intervento chirurgico era indispensabile per salvare la vita al bambino di tre mesi deceduto il 31 ottobre del 2021 per “shock ipovolemico”. I consulenti Salvatore Lorenzoni (direttore dell’Istituto di Medicina Legale di Sassari) e il professore Girolamo Mattioli (responsabile della Crirurgia Pediatrica dell’Ospedale Gaslini di Genova). I due specialisti hanno parlato davanti ai giudici del Tribunale di Sassari, nel processo aperto sul caso del bambino Mattia Cabras, morto all’età di tre mesi a causa di una peritonite. Sotto accusa c’è lo specialista Cristian Altana, medico del Reparto di Chirurgia Pediatrica della Aou di Sassari. In pratica, Lorenzoni e Mattioli hanno spiegato quanto riportato nella loro consulenza, disposta dalla Procura di Sassari durante le indagini. Quando il bambino arrivò a Cagliari era già troppo tardi, hanno spiegato i due medici, le sue condizioni erano tali da imporre un intervento urgente “di esplorazione della cavità addominale” per una successiva “rimozione di una occlusione”. In sostanza, secondo i consulenti sentiti dai giudici, “non fu impedita la peritonite con conseguente “shock ipovolemico”. Esattamente quanto sostenuto dall’avvocata di parte civile, Daniela Ungaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu