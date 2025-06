Morì a Santa Gilla, s’indaga per istigazione al sucidio 

Si indaga per «istigazione al suicidio». È questa l’ipotesi di reato formulata dalla sostituta procuratrice Diana Lecca subito dopo il rinvenimento del corpo di Danilo Cancedda, la guardia giurata di 40 anni trovata senza vita quattro mesi fa fa tra gli alberi di Santa Gilla. In queste settimane di indagini, però, nessun elemento con una rilevanza penale sarebbe stato trovato dagli investigatori. Ma la famiglia è certa che il vigilante non si sia tolto la vita, tanto che la mamma, Daniela, si è rivolta alla trasmissione “Chi l’ha visto?” per gridare ai quattro venti i suoi tanti dubbi. «Non si è suicidato», ha ripetuto, «i suoi piedi toccavano terra».

L’inchiesta

Il corpo del 40enne era stato scoperto il 13 febbraio a Santa Gilla nei pressi della vegetazione che circonda il centro commerciale. Informato il pubblico ministero di turno, la sostituta procuratrice Lecca, erano subito iniziati gli accertamenti per capire se qualcuno avesse delle responsabilità nel decesso. Erano stati sentiti i familiari ed esaminato anche il telefonino, ma nulle è emerso sull’ipotesi che qualcuno abbia indotto Cancedda a togliersi la vita. Ma i dubbi sulla vicenda restano ancora tanti.

I tanti dubbi

La famiglia (mamma, sorella e figlia) ha attivato anche una pagina sui social “Verità è giustizia per Danilo – La voce di una madre” e, l’altra sera, proprio la mamma dei 40enne è comparsa sul seguitissimo programma di Rai3. Per i familiari non ci sarebbero dubbi: «L’hanno ucciso». Ripetono, sollevando dubbi sulla ricostruzione iniziale della tragedia. «Abbiamo recuperato i vestiti di Danilo», hanno riferito, «nei pantaloni c’è il segno di un’impronta di una scarpa, dietro, come se gli avessero dato un calcio per farlo cadere». Ci sarebbe poi il mistero di una chat (i messaggi si sono cancellati automaticamente) con qualcuno che Cancedda doveva incontrare proprio il giorno del decesso. Per seguire le indagini della Procura la famiglia si è rivolta all’avvocato Mauro Trogu.

L’appello

Ora bisognerà attendere che finiscano gli accertamenti per capire come deciderà di procedere la pm Lecca. Al momento, stando alle indiscrezioni, nessun elemento sarebbe stato accolto dagli investigatori a conferma che il suicidio sia stato indotto, ma l’inchiesta va ancora avanti con gli elementi messi a disposizione dai familiari. Poche settimane dopo la tragedia, Danilo Cancedda si sarebbe dovuto sposare. «Io voglio sapere perché è morto mio figlio», ha concluso la mamma, «mio figlio non si è suicidato». Poi la sorella: «So che qualcuno sa e sta zitto».

