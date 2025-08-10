VaiOnline
Basket B Interregionale.
11 agosto 2025 alle 00:23

Morgillo è il nuovo lungo per coach Manca L’Esperia non nasconde le ambizioni di vertice 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Esperia Cagliari ha scelto il nuovo presidio del pitturato: sarà Ivan Morgillo a guidare il reparto lunghi rossoblù nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, ma l’operazione è stata già definita con successo, consegnando a coach Federico Manca un elemento di sicuro affidamento in vista di una stagione che partirà con ambizioni di vertice.

Il profilo
Napoletano classe 1992, 206 centimetri di altezza, Morgillo è un lungo duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di ala forte sia quello di centro. Mancino naturale, è giocatore pericoloso sia fronte a canestro sia spalle al ferro. Nell’ultima stagione è stato avversario diretto dell’Esperia, sia nella Poule Gold sia nei playoff, indossando la maglia della Vigor Matelica con cui ha raggiunto la semifinale promozione (persa proprio contro i rossoblù). Per lui, in campionato, 11 punti e 7 rimbalzi di media. Cresciuto nel vivaio del Vivibasket Napoli, ha accumulato un ampio bagaglio di esperienze in Serie B Nazionale vestendo, tra le altre, le canotte di Trapani, San Severo, Fabriano, Padova, Livorno e Mestre.

Il punto sul mercato
Con l’arrivo di Morgillo, il roster dell’Esperia 2025/2026 è ormai vicino alla definizione. Nei prossimi giorni arriveranno anche le ufficialità di conferme mai in discussione: dall’argentino Marco Giordano, leader tecnico indiscusso, ad Alessandro Potì e Iba Thiam, fino alla preziosa “anima” cagliaritana composta da Daniele Locci e Luigi Cabriolu (già ufficiale invece il rinnovo di Riccardo Picciau). L’unica casella ancora da riempire è quella dell’ala forte titolare, lasciata scoperta dall’addio di Edoardo Maresca, approdato a Reggio Calabria. La società era pronta a confermarlo, ma ha dovuto prendere atto della sua scelta di cambiare maglia. Ora non c’è fretta: i dirigenti attendono un profilo che possa realmente alzare il livello complessivo. Se l’occasione non dovesse presentarsi in estate, la squadra partirà con Morgillo e Thiam come coppia titolare sotto le plance, riservandosi di piazzare poi il colpo nel corso della stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 