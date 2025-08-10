Morgillo è il nuovo lungo per coach Manca L’Esperia non nasconde le ambizioni di vertice 

L’Esperia Cagliari ha scelto il nuovo presidio del pitturato: sarà Ivan Morgillo a guidare il reparto lunghi rossoblù nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, ma l’operazione è stata già definita con successo, consegnando a coach Federico Manca un elemento di sicuro affidamento in vista di una stagione che partirà con ambizioni di vertice.

Il profilo

Napoletano classe 1992, 206 centimetri di altezza, Morgillo è un lungo duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di ala forte sia quello di centro. Mancino naturale, è giocatore pericoloso sia fronte a canestro sia spalle al ferro. Nell’ultima stagione è stato avversario diretto dell’Esperia, sia nella Poule Gold sia nei playoff, indossando la maglia della Vigor Matelica con cui ha raggiunto la semifinale promozione (persa proprio contro i rossoblù). Per lui, in campionato, 11 punti e 7 rimbalzi di media. Cresciuto nel vivaio del Vivibasket Napoli, ha accumulato un ampio bagaglio di esperienze in Serie B Nazionale vestendo, tra le altre, le canotte di Trapani, San Severo, Fabriano, Padova, Livorno e Mestre.

Il punto sul mercato

Con l’arrivo di Morgillo, il roster dell’Esperia 2025/2026 è ormai vicino alla definizione. Nei prossimi giorni arriveranno anche le ufficialità di conferme mai in discussione: dall’argentino Marco Giordano, leader tecnico indiscusso, ad Alessandro Potì e Iba Thiam, fino alla preziosa “anima” cagliaritana composta da Daniele Locci e Luigi Cabriolu (già ufficiale invece il rinnovo di Riccardo Picciau). L’unica casella ancora da riempire è quella dell’ala forte titolare, lasciata scoperta dall’addio di Edoardo Maresca, approdato a Reggio Calabria. La società era pronta a confermarlo, ma ha dovuto prendere atto della sua scelta di cambiare maglia. Ora non c’è fretta: i dirigenti attendono un profilo che possa realmente alzare il livello complessivo. Se l’occasione non dovesse presentarsi in estate, la squadra partirà con Morgillo e Thiam come coppia titolare sotto le plance, riservandosi di piazzare poi il colpo nel corso della stagione.



