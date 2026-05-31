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Alghero.
01 giugno 2026 alle 00:26

Morfino: «È bene non rispondere al male con il male» 

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«È bene non rispondere al male con il male». È il messaggio che il vescovo di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino, rivolge alla comunità algherese. Parole che arrivano all’indomani di una serie di gravi fatti di cronaca che hanno coinvolto attività economiche e cittadini, provocando danni ingenti e alimentando un clima di inquietudine. «Qualsiasi espressione di prepotenza, volta ad intimidire o suggestionare il prossimo, è fermamente condannabile», afferma il pastore della diocesi che, a nome dei sacerdoti, dei diaconi e delle comunità religiose, esprime vicinanza a tutte le vittime di queste azioni.

Il pensiero del vescovo Morfino va in particolare agli imprenditori e ai privati cittadini che hanno visto andare in fumo il frutto del proprio lavoro e dei propri sacrifici. «Prego per loro perché il Signore dia la forza di rialzarsi e reagire con determinazione a quanto accaduto. Coraggio!», sottolinea Morfino. Nel suo intervento il vescovo richiama anche il ruolo delle istituzioni e delle forze dell’ordine, impegnate nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica. L’auspicio è che, di fronte a episodi che feriscono l’intera comunità, prevalgano i valori della verità, della dignità del lavoro, della giustizia sociale e della pace, respingendo ogni forma di intimidazione e violenza. (c.fi.)

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