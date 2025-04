Moretti, sospiro di sollievo dopo la paura 

«Ti si nota di più se resti», scrivono in tanti sui social commentando la notizia delle condizioni di salute di Nanni Moretti, parafrasando la sua celebre - una delle tante - frase di “Ecce Bombo” del 1978, tra l'altro film restaurato e occasione di dibattito nella sua ultima apparizione pubblica a Bari, al Bif&st lo scorso 23 marzo. In questo caso per il regista aprile «è il mese più crudele», come scriveva T.H. Eliot, anche se proprio “Aprile” si chiamava il suo film del 1998 che si apre sulla celebre scena di lui e la mamma che guardano la tv commentando la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 1994.

In ospedale

Ricoverato al San Camillo per un infarto, ieri Nanni Moretti era in condizioni stabili e sereno, come hanno detto dall'ospedale. Malgrado il quadro clinico favorevole e l'evoluzione positiva della situazione del regista, sottoposto a un intervento, i medici ritengono comunque «prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore, come da prassi». Ha dichiarato Domenico Gabrielli, direttore UOC Cardiologica del San Camillo Forlanini: «Confidiamo che nei prossimi giorni il paziente possa riprendersi completamente. Le condizioni sono stabili. È stato ricoverato mercoledì a seguito di una sindrome coronarica acuta. È arrivato al pronto soccorso in ambulanza intorno alle ore 18 e ha ricevuto tempestivamente le cure necessarie».

L’angioplastica coronarica, eseguita subito per trattare la coronaria causa del quadro clinico – spiega il bollettino - «è risultata efficace. Il decorso post-procedurale è stato regolare e il danno miocardico riscontrato è lieve. La funzionalità cardiaca è rapidamente tornata ai valori precedenti all'evento acuto».

Il medico

«Fiduciosi che in qualche giorno possa essere dimesso. Tranquillizzo tutti: il decorso è assolutamente regolare, le condizioni sono eccellenti e l'umore è ottimo. È tranquillo, sta andando tutto nel modo migliore», ha aggiunto il professor Gabrielli. In questi casi, ha spiegato, «prima si agisce e meglio è», e fortunatamente il regista appena ha avvertito i primi sintomi si è precipitato all'ospedale. «Sicuramente i sintomi li ha riconosciuti perché nei primi giorni di ottobre dello scorso anno era già stato colpito da un infarto» ed era stato ricoverato e poi dimesso dopo i controlli, sempre al San Camillo.

